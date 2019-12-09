Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме

АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона за его заявление об исламском терроризме на саммите НАТО 4 декабря в Лондоне.
"На саммите НАТО Макрон встает и начинает говорить об исламском терроризме. Я много раз ему говорил, что само слово "ислам" означает "мир". Как у вас получается соединять мир и терроризм? В Париже сейчас "желтые жилеты" выступают. Ну, пусть он их остановит. Почему не может?", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
По его словам, в то время, как западные страны опасаются исламского терроризма, больше всех от террористов страдают именно мусульманские страны.
"Обратите внимание, все проблемы происходят в исламских странах: Сирия, Ирак, Сомали… Имперское мышление "Разделяй, раздирай, глотай" продолжается. Когда права мусульман ущемляется, мы рядом с ними", - добавил турецкий лидер.