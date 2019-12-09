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В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
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РИА Новости

В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

13:47 09.12.2019
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© Fotolia / BokicboПриборная панель автомобиля
Приборная панель автомобиля
© Fotolia / Bokicbo
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Совете Федерации считают преждевременным снижение с 20 до 10 километров в час минимального допустимого порога превышения скорости.
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
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"Сейчас минимальный порог превышения скорости до наступления ответственности адекватный и позволяет контролировать скорость не только по спидометру, но и по ощущениям водителя. Я поддерживаю точку зрения премьера и считаю, что снижение минимального порога до 10 километров в час преждевременно. Давайте выстроим сначала дисциплину и администрирование по превышениям скорости на большие величины, а потом займёмся уже снижением нынешнего порога", - заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Говоря о поручении премьера проработать критерии установки на дорогах передвижных камер, в том числе вопрос возможной установки перед ними дорожных знаков, сенатор отметил, что средства видеофиксациии на дорогах являются "не инструментом пополнения бюджета, а в первую очередь средством профилактики нарушений, снижения смертности и травматизма на дороге".
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"Цель камер - предупреждать нарушения, а не подловить водителя. А у нас это иногда действительно превращается в бизнес", - сказал он.
По словам Башкина, парламентарии готовы в случае необходимости участвовать в совершенствовании законодательства в этой сфере.
"Мы постоянно мониторим этот вопрос, отслеживаем ситуацию и готовы совершенствовать эту работу", - отметил сенатор.
Вопрос о введении штрафа за превышение ограничения скорости более чем на 10 километров в час сейчас обсуждается на уровне правкомиссии по безопасности дорожного движения. Минтранс в целом поддерживает эту инициативу, поскольку, когда вводился лимит в 20 километров в час, средства фиксации нарушений работали гораздо менее четко. Вместе с тем, ведомство с Росавтодором и ГК "Автодор" обсуждает перечень федеральных трасс, где в случае снижения нештрафуемого порога скорости будет повышен скоростной режим.
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Александр БашкинДмитрий МедведевСовет Федерации РФРосавтодорРоссияОбщество
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