В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Совете Федерации считают преждевременным снижение с 20 до 10 километров в час минимального допустимого порога превышения скорости.

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.

"Сейчас минимальный порог превышения скорости до наступления ответственности адекватный и позволяет контролировать скорость не только по спидометру, но и по ощущениям водителя. Я поддерживаю точку зрения премьера и считаю, что снижение минимального порога до 10 километров в час преждевременно. Давайте выстроим сначала дисциплину и администрирование по превышениям скорости на большие величины, а потом займёмся уже снижением нынешнего порога", - заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Говоря о поручении премьера проработать критерии установки на дорогах передвижных камер, в том числе вопрос возможной установки перед ними дорожных знаков, сенатор отметил, что средства видеофиксациии на дорогах являются "не инструментом пополнения бюджета, а в первую очередь средством профилактики нарушений, снижения смертности и травматизма на дороге".

"Цель камер - предупреждать нарушения, а не подловить водителя. А у нас это иногда действительно превращается в бизнес", - сказал он.

По словам Башкина, парламентарии готовы в случае необходимости участвовать в совершенствовании законодательства в этой сфере.

"Мы постоянно мониторим этот вопрос, отслеживаем ситуацию и готовы совершенствовать эту работу", - отметил сенатор.