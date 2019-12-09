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На Украине назвали "нормандский саммит" дипломатическим наступлением
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РИА Новости

На Украине назвали "нормандский саммит" дипломатическим наступлением

13:24 09.12.2019
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал встречу в "нормандском формате" дипломатическим наступлением Украины.
Первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии пройдет в понедельник в Париже.
"Я вижу, что сама встреча в нормандском формате - это дипломатическое наступление Украины. Потому что три года ничего не происходило. Вот все хотели наступление, это оно и есть", - цитирует Кулебу сайт телеканала Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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