На Украине назвали "нормандский саммит" дипломатическим наступлением

КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал встречу в "нормандском формате" дипломатическим наступлением Украины.
Первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии пройдет в понедельник в Париже.
"Я вижу, что сама встреча в нормандском формате - это дипломатическое наступление Украины. Потому что три года ничего не происходило. Вот все хотели наступление, это оно и есть", - цитирует Кулебу сайт телеканала Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.