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РИА Наука
2019-12-09T13:21+0300
https://ria.ru/20191209/1562153906.html
Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником
https://cdn25.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_1611979afb93a0b77c467973d48fafe5.jpg
РИА Новости

Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником

13:21 09.12.2019
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© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
В пятницу Минобороны РФ рассказало о проведении эксперимента по отделению от унифицированной многофункциональной космической платформы малого космического аппарата, предназначенного для проведения эксперимента по оценке технического состояния отечественных спутников. В конце ноября российское военное ведомство сообщило о запуске с космодрома Плесецк космического аппарата "Космос-2542" на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников, а ее оптическая аппаратура также позволяет производить съемку поверхности Земли.
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МакДауэлл сделал такой вывод об интересе американцев к деятельности российских комических объектов, основываясь на данных с сайта space-track.org, на котором американские военные выкладывают так называемые двухстрочные элементы на космические объекты, и любой желающий, предварительно зарегистрировавшись, с использованием доступного программного обеспечения может рассчитать как параметры орбиты спутников, так и их положение относительно друг друга.

"Похоже, что спутник-инспектор [с номером в каталоге ВВС США] 44835 (вероятно [имеющий название] "Космос-2543") отделился от родительского спутника [номер] 44797 (вероятно "Космос-2542") где-то около 6.00-10.00 по гринвичскому времени [9.00-13.00 мск] 6 декабря", - сообщил МакДауэлл на своей странице в Twitter.

По его словам, оба спутника находятся на орбитах с минимальной высотой 368 километров и максимальной 858 километров и располагаются на расстоянии примерно 10 километров друг от друга.
О запуске предыдущего спутника-инспектора Минобороны РФ сообщало два года назад: 23 июня 2017 года с космодрома Плесецк был осуществлен запуск космической платформы, разработанной в интересах военного ведомства для проведения научного эксперимента по исследованию отечественного спутника средствами малого космического аппарата, запущенного с этой платформы. В октябре 2017 года в продолжение эксперимента от малого космического аппарата было проведено отделение космического аппарата-инспектора, который способен диагностировать техническое состояние отечественного спутника с минимально возможного расстояния.
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РИА НаукаДжонатан МакДауэллПлесецк (космодром)ВВС СШАКосмос - РИА НаукаМоскваРоссияСШАTwitter
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