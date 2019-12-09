Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org

В пятницу Минобороны РФ рассказало о проведении эксперимента по отделению от унифицированной многофункциональной космической платформы малого космического аппарата, предназначенного для проведения эксперимента по оценке технического состояния отечественных спутников. В конце ноября российское военное ведомство сообщило о запуске с космодрома Плесецк космического аппарата "Космос-2542" на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников, а ее оптическая аппаратура также позволяет производить съемку поверхности Земли.

МакДауэлл сделал такой вывод об интересе американцев к деятельности российских комических объектов, основываясь на данных с сайта space-track.org, на котором американские военные выкладывают так называемые двухстрочные элементы на космические объекты, и любой желающий, предварительно зарегистрировавшись, с использованием доступного программного обеспечения может рассчитать как параметры орбиты спутников, так и их положение относительно друг друга.

"Похоже, что спутник-инспектор [с номером в каталоге ВВС США] 44835 (вероятно [имеющий название] "Космос-2543") отделился от родительского спутника [номер] 44797 (вероятно "Космос-2542") где-то около 6.00-10.00 по гринвичскому времени [9.00-13.00 мск] 6 декабря", - сообщил МакДауэлл на своей странице в Twitter.

По его словам, оба спутника находятся на орбитах с минимальной высотой 368 километров и максимальной 858 километров и располагаются на расстоянии примерно 10 километров друг от друга.