Глава МАГАТЭ прокомментировал сериал "Чернобыль"

ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Сериал "Чернобыль" является не документальным фильмом, а художественным вымыслом, хотя и основанным на реальных фактах, сказал в интервью РИА Новости новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
"Это занимательный сериал. Но это все-таки художественный вымысел, основанный на реальных фактах. Нельзя забывать, что это не документальный фильм. Потому что люди часто путают эти вещи", - сказал Гросси.
По его мнению, эта авария продолжает вызывать интерес общественности и оставаться в памяти людей во всем мире, поскольку это был "крупный, драматичный эпизод в истории".