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Глава МАГАТЭ прокомментировал сериал "Чернобыль"
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РИА Новости

Глава МАГАТЭ прокомментировал сериал "Чернобыль"

13:04 09.12.2019 (обновлено: 13:13 09.12.2019)
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© AP Photo / Chris PizzelloСериал "Чернобыль"
Сериал Чернобыль
© AP Photo / Chris Pizzello
Сериал "Чернобыль". Архивное фото
ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Сериал "Чернобыль" является не документальным фильмом, а художественным вымыслом, хотя и основанным на реальных фактах, сказал в интервью РИА Новости новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
"Это занимательный сериал. Но это все-таки художественный вымысел, основанный на реальных фактах. Нельзя забывать, что это не документальный фильм. Потому что люди часто путают эти вещи", - сказал Гросси.
По его мнению, эта авария продолжает вызывать интерес общественности и оставаться в памяти людей во всем мире, поскольку это был "крупный, драматичный эпизод в истории".
Читайте полный текст интервью >>
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