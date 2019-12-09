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В Дагестане задержали исламиста, собиравшего деньги для ИГ*
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РИА Новости

В Дагестане задержали исламиста, собиравшего деньги для ИГ*

13:02 09.12.2019 (обновлено: 13:27 09.12.2019)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Дагестане задержан исламист, собиравший деньги для террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии под прикрытием благотворительности, сообщили журналистам в понедельник в Следственном комитете и ФСБ.
"Сааду Ахмеднабиев организовал в ряде субъектов РФ сбор денег в интересах международных террористических структур. Сааду Ахмеднабиев является родным братом Исраила Ахмеднабиева, координатора и основателя исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар", известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества", - рассказали в ЦОС ФСБ.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко со своей стороны отметила, что подозреваемый задержан, готовится ходатайство о его заключении в СИЗО.
По версии следствия, с 2015 года Сааду Ахмеднабиев вместе с братом, который попеременно находится то в Турции, то в Сирии, собирал в России деньги для "Исламского государства"*. Всего братья успели отправить боевикам в Сирию не менее 2 миллионов рублей.
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"Деньги аккумулировались на счетах упомянутых благотворительных ассоциаций под видом помощи нуждающимся мусульманам, сирийским беженцам и строительства колодцев в Африке. Средства направлялись на закупки оружия, военной амуниции и медицинских препаратов для боевиков", - отмечает ФСБ.
Обыски у подозреваемого и его родных прошли в Хасавюртовском районе Дагестана и Махачкале. Операция проходила при взаимодействии с Росфинмониторингом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФРосфинмониторингФСБ РФДагестанПроисшествия
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