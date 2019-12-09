В Дагестане задержали исламиста, собиравшего деньги для ИГ*

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В ФСБ. Дагестане задержан исламист, собиравший деньги для террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии под прикрытием благотворительности, сообщили журналистам в понедельник в Следственном комитете

"Сааду Ахмеднабиев организовал в ряде субъектов РФ сбор денег в интересах международных террористических структур. Сааду Ахмеднабиев является родным братом Исраила Ахмеднабиева, координатора и основателя исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар", известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества", - рассказали в ЦОС ФСБ.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко со своей стороны отметила, что подозреваемый задержан, готовится ходатайство о его заключении в СИЗО.

По версии следствия, с 2015 года Сааду Ахмеднабиев вместе с братом, который попеременно находится то в Турции, то в Сирии, собирал в России деньги для "Исламского государства"*. Всего братья успели отправить боевикам в Сирию не менее 2 миллионов рублей.

"Деньги аккумулировались на счетах упомянутых благотворительных ассоциаций под видом помощи нуждающимся мусульманам, сирийским беженцам и строительства колодцев в Африке. Средства направлялись на закупки оружия, военной амуниции и медицинских препаратов для боевиков", - отмечает ФСБ.

Обыски у подозреваемого и его родных прошли в Хасавюртовском районе Дагестана и Махачкале. Операция проходила при взаимодействии с Росфинмониторингом.