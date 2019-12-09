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Все здания Эрмитажа проверили из-за сообщений о "минировании"
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РИА Новости

Все здания Эрмитажа проверили из-за сообщений о "минировании"

12:56 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. В Государственном Эрмитаже, несмотря на то, что не получали напрямую сообщений о "минировании", провели в понедельник проверку всех зданий, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.
Ранее объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщила, что семь районных судов города в понедельник эвакуируют после того, как на их электронные адреса пришли письма с угрозами взрыва. Также в этих письмах утверждалось, что взрывчатка заложена на некоторых станциях метро и в больницах города, якобы заминированы Эрмитаж и аэропорт "Пулково".
"Сегодня, 9 декабря 2019 года, в сети Интернет появилась информация о минировании Эрмитажа. Несмотря на то, что Эрмитаж не получал подобные сообщения напрямую, было принято решение о проверке всех зданий музея", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии и кинологами осмотрели экспозиционные залы, служебные помещения и прилегающие к музею территории. В результате осмотра посторонних или подозрительных предметов обнаружено не было.
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"Проверен был в том числе и кабинет Михаила Пиотровского, генерального директора Государственного Эрмитажа. Вот таким необычным способом утром служебные собаки Росгвардии поздравили Михаила Борисовича с днем рождения", - говорится в сообщении.
В Государственном Эрмитаже понедельник выходной день, музей закрыт для посетителей.
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Государственный ЭрмитажСанкт-ПетербургПроисшествия
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