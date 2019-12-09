Все здания Эрмитажа проверили из-за сообщений о "минировании"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. В Государственном В Государственном Эрмитаже , несмотря на то, что не получали напрямую сообщений о "минировании", провели в понедельник проверку всех зданий, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.

Ранее объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщила, что семь районных судов города в понедельник эвакуируют после того, как на их электронные адреса пришли письма с угрозами взрыва. Также в этих письмах утверждалось, что взрывчатка заложена на некоторых станциях метро и в больницах города, якобы заминированы Эрмитаж и аэропорт "Пулково".

"Сегодня, 9 декабря 2019 года, в сети Интернет появилась информация о минировании Эрмитажа. Несмотря на то, что Эрмитаж не получал подобные сообщения напрямую, было принято решение о проверке всех зданий музея", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии и кинологами осмотрели экспозиционные залы, служебные помещения и прилегающие к музею территории. В результате осмотра посторонних или подозрительных предметов обнаружено не было.

"Проверен был в том числе и кабинет Михаила Пиотровского, генерального директора Государственного Эрмитажа. Вот таким необычным способом утром служебные собаки Росгвардии поздравили Михаила Борисовича с днем рождения", - говорится в сообщении.