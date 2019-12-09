Глава МАГАТЭ заявил, что из чернобыльской аварии был извлечен урок

ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси считает, что из аварии на Чернобыльской АЭС был извлечен урок.
"Да, мы извлекли урок из этого опыта и других. Единственный положительный момент в авариях в том, что они учат. Один инцидент позволяет предотвращать другие", - сказал Гросси.
По его словам, с момента аварии в Чернобыле ядерная безопасность сделала гигантский скачок вперёд.
"Речь о другой стране. Это больше не СССР. Произошло много институционных изменений, безопасность ядерных установок сильно улучшилась", - подчеркнул собеседник агентства.