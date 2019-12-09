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Глава МАГАТЭ заявил, что из чернобыльской аварии был извлечен урок
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РИА Новости

Глава МАГАТЭ заявил, что из чернобыльской аварии был извлечен урок

12:53 09.12.2019 (обновлено: 13:13 09.12.2019)
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© REUTERS / Leonhard FoegerГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
© REUTERS / Leonhard Foeger
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси считает, что из аварии на Чернобыльской АЭС был извлечен урок.
"Да, мы извлекли урок из этого опыта и других. Единственный положительный момент в авариях в том, что они учат. Один инцидент позволяет предотвращать другие", - сказал Гросси.
По его словам, с момента аварии в Чернобыле ядерная безопасность сделала гигантский скачок вперёд.
"Речь о другой стране. Это больше не СССР. Произошло много институционных изменений, безопасность ядерных установок сильно улучшилась", - подчеркнул собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>
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Рафаэль ГроссиЧернобыльская АЭСМАГАТЭВенаСССРВ мире
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