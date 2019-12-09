РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T13:10+0300
https://ria.ru/20191209/1562151902.html
В Пензенской области один человек погиб в ДТП
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Пензенской области один человек погиб в ДТП

12:50 09.12.2019 (обновлено: 13:10 09.12.2019)
264
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ПЕНЗА, 9 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль в понедельник столкнулся с рейсовым автобусом в Вадинском районе Пензенской области, в результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 9.30 мск на 13-м километре автодороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Peugeot-301 под управлением женщины 1988 года рождения и автобуса ПАЗ под управлением мужчины 1963 года рождения. После столкновения Peugeot съехал в кювет, где произошло возгорание автомобиля. В результате пассажирка автомобиля 1987 года рождения скончалась на месте, водитель автомобиля госпитализирована", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что попавший в ДТП автобус двигался по маршруту Земетчино - Пенза.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
12:44
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде
Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, по предварительным данным, в автобусе находились пять человек, включая водителя, из которых один обращался за медицинской помощью.
По ее словам, прокуратура уже начала проверку по факту ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка надлежащему содержанию дороги и ее соответствию требованиям технических регламентов и других нормативных актов в области безопасности дорожного движения, а также соблюдению правил перевозки пассажиров. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.
010100
Обсудить 1
ГИБДД МВД РФПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Флаги ЕС
В ЕС назвали условие для изменений в отношениях с Россией
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Большинство молодежи в России не знают историю, считает вице-спикер ГД
Задержание исламиста, собиравшего деньги для ИГ*
В Дагестане задержали исламиста, собиравшего деньги для ИГ*
Посетитель в операционном зале отделения Сбербанка
В Приморье мужчина, угрожая пистолетом, ограбил отделение Сбербанка
Сейсмограф. Архивное фото
Землетрясение в Тоскане повредило здания
Статуя Фемиды в суде
Жителя Ингушетии подозревают в оскорблении в интернете чувств верующих
Маршал Советского Союза Жуков
Россияне выбрали Жукова, Суворова и Кутузова героями Отечества
Анатолий Перминов
В России начала работу система мониторинга космических предприятий
Статуя Фемиды
Конвоиры "банды GTA" получили условные сроки за перестрелку в суде
Президент РФ Владимир Путин
Офис Зеленского подтвердил двустороннюю встречу с Путиным
Полицейский
В Петербурге пассажир метро пытался провезти разобранную мину
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала главную причину нарушения прав человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
13:47В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
13:46Трамп назвал Украину "каким-то местом"
13:45В Таиланде совершено нападение на туриста
Лента новостейМолния