В Пензенской области один человек погиб в ДТП

ПЕНЗА, 9 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль в понедельник столкнулся с рейсовым автобусом в Вадинском районе Пензенской области, в результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 9.30 мск на 13-м километре автодороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Peugeot-301 под управлением женщины 1988 года рождения и автобуса ПАЗ под управлением мужчины 1963 года рождения. После столкновения Peugeot съехал в кювет, где произошло возгорание автомобиля. В результате пассажирка автомобиля 1987 года рождения скончалась на месте, водитель автомобиля госпитализирована", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что попавший в ДТП автобус двигался по маршруту Земетчино - Пенза.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, по предварительным данным, в автобусе находились пять человек, включая водителя, из которых один обращался за медицинской помощью.
По ее словам, прокуратура уже начала проверку по факту ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка надлежащему содержанию дороги и ее соответствию требованиям технических регламентов и других нормативных актов в области безопасности дорожного движения, а также соблюдению правил перевозки пассажиров. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.