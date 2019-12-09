В Пензенской области один человек погиб в ДТП

ПЕНЗА, 9 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль в понедельник столкнулся с рейсовым автобусом в Вадинском районе Легковой автомобиль в понедельник столкнулся с рейсовым автобусом в Вадинском районе Пензенской области , в результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД

ДТП произошло около 9.30 мск на 13-м километре автодороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино.

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Peugeot-301 под управлением женщины 1988 года рождения и автобуса ПАЗ под управлением мужчины 1963 года рождения. После столкновения Peugeot съехал в кювет, где произошло возгорание автомобиля. В результате пассажирка автомобиля 1987 года рождения скончалась на месте, водитель автомобиля госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что попавший в ДТП автобус двигался по маршруту Земетчино - Пенза.

ГИБДД по факту аварии проводит проверку.

Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, по предварительным данным, в автобусе находились пять человек, включая водителя, из которых один обращался за медицинской помощью.