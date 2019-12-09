В Киеве проходит митинг против "сдачи национальных интересов"

КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Около ста человек в понедельник митингуют возле офиса президента Около ста человек в понедельник митингуют возле офиса президента Украины в Киеве с требованием не допустить сдачи национальных интересов страны в ходе переговоров лидеров "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии) по Донбассу, передает корреспондент.

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". Ранее украинские партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности Украины, изменения курса страны в ЕС и НАТО и проведения выборов в Донбассе до "деоккупации" региона, а также призвали украинцев выйти на акцию против "капитуляции" перед встречей в "нормандском формате".

Полицейские установили оцепление на Банковой улице, чтобы пройти к офису президента Украины необходимо пройти через рамки-металлоискатели. Полицейские выборочно проводят осмотр желающих пройти к офису президента.

В протестах возле офиса президента принимают участие представители оппозиционных политических партий, а также националистических организаций. Они установили на Банковой улице палаточный городок, который состоит из одного большого шатра, нескольких больших палаток, а также около пяти палаток поменьше. В палатках участники акции организовали "медиацентр", "штаб" и пункт обогрева.

Организаторы протестов установили небольшую сцену, с которой перед участниками акции выступают организаторы. Они призывают власти "отказаться от капитуляции". Также в палаточном городке организован пункт питания, где все желающие могут поесть бутерброды, печенье и попить горячий чай или кофе. Также возле палаток стоят несколько бочек, в которых митингующие жгут костер.