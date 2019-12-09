КНДР не приглашала МАГАТЭ посетить ядерный полигон в Йонбене

ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Международное агентство по атомной энергии не получало приглашения от Пхеньяна посетить ядерный полигон в Йонбене, заявил в интервью РИА Новости новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су заявил, что Пхеньян готов положительно рассмотреть вопрос о допуске международных экспертов на ядерный полигон в Йонбене.
"Нет, мы не получали никакого приглашения от КНДР. Как вы знаете, мы очень неохотно покинули страну десять лет назад. Мы потеряли много информации, цепь информации прервалась", - заявил Гросси.
"Но я уверен, что как только будет достигнуто политическое соглашение - в данный момент идет процесс между США и КНДР, я надеюсь и, думаю, мы все должны надеяться, что скоро будет соглашение - и когда это произойдет, конечно, одним из первых шагов будет обращение в агентство, потому что без нас у любого соглашения нет необходимой гарантии", - добавил глава МАГАТЭ, выразив надежду, что "это очень скоро произойдет".