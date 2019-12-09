МАГАТЭ будет корректировать проверки объектов в Иране

"Я думаю, что работа в Иране очень специфична. Как вы знаете, она осуществляется на нескольких объектах и в ряде мест, и мы продолжаем ее. Изменения могут быть, но не потому что у меня как у нового генерального директора совершенно другой подход. Гарантии - это очень технический момент, связанный с особым протоколом и мерами, и не мне их менять", - сообщил Гросси.