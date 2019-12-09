МАГАТЭ будет корректировать проверки объектов в Иране

ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. МАГАТЭ будет корректировать проводимые в Иране инспекции в зависимости от развития ситуации в этой стране, заявил в интервью РИА Новости новый генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Я думаю, что работа в Иране очень специфична. Как вы знаете, она осуществляется на нескольких объектах и в ряде мест, и мы продолжаем ее. Изменения могут быть, но не потому что у меня как у нового генерального директора совершенно другой подход. Гарантии - это очень технический момент, связанный с особым протоколом и мерами, и не мне их менять", - сообщил Гросси.
"Но то, что может измениться - а это будет зависеть от результатов наших инспекций и развития ситуации там - конечно, предсказать мы не можем. Тогда потребуются корректировки нашей работы там", - добавил собеседник агентства.