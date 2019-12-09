РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T12:25+0300
https://ria.ru/20191209/1562150545.html
В Турции надеются получить истребители от США
https://cdn23.img.ria.ru/images/147409/57/1474095763_0:87:5760:3327_1036x0_80_0_0_ad7017a20d48bbb2dda4ed2ef686d9ae.jpg
РИА Новости

В Турции надеются получить истребители от США

12:25 09.12.2019
413
© AP Photo / Ali UnalГлава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом
Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом
© AP Photo / Ali Unal
АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Говорить о закупке Турцией российских истребителей преждевременно, Анкара все еще рассчитывает получить американские самолеты F-35, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник.
"На этом этапе пока рано говорить, будем ли мы закупать российские истребители. Надо подождать, посмотреть, как будут развиваться события. Турция - независимое государство, и она сделает то, что считает нужным. Если США откажутся выполнять свои обязательства по поставкам F-35, мы можем найти других поставщиков. В мире производится много самолетов, и найти вариант не проблема. Но мы хотим сотрудничать с США, потому что они наши партнеры", - сказал Акар в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что Анкара много раз объясняла ситуацию своим американским партнерам, и президент США Дональд Трамп признает ее правоту.
"Трамп тоже говорил своим коллегам: они (Турция) заплатили, вы им не даете самолеты – что за логика?" Мы не клиенты, а партнеры этой программы. Мы оплатили транш, выполнили все условия. Систему шифрования F-35 передавать никому не собираемся, для нас это тоже важно. Мы предложили создать комиссию, и Трамп ее поддержал", - добавил турецкий министр.
Президент Турции Тайип Эрдоган в начале сентября посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.
Истребитель Су-35
18 ноября, 16:00
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей
040015
Обсудить 0
Су-57Хулуси АкарДональд ТрампF-35Су-35Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Турция продолжит установку С-400 в плановом порядке
Вид на планету Земля из космоса
Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником
Здание администрации президента Украины
В Киеве проходит митинг против "сдачи национальных интересов"
Тегеран
Иран заявил о готовности к обмену заключенными с США
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Двигатели РД-181 на ракете-носителе Antares на космодроме Уоллопс
Россия поставит в США четыре двигателя для ракет Antares
Рафаэль Гросси
Гросси заявил о намерении МАГАТЭ укрепить сотрудничество с Россией
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
КНДР не приглашала МАГАТЭ посетить ядерный полигон в Йонбене
Жан-Люк Меланшон
Экс-кандидата в президенты Франции приговорили к условному сроку
Бывший президент Украины Петр Порошенко и участники акции под лозунгом Красные линии для Зе в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
На акции в Киеве задержали мужчину, который бросил яйца в Порошенко
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Стратегическое учение "Кавказ-2020" пройдет в сентябре
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Глава МАГАТЭ заявил, что не допустит дискриминации в отношении Ирана
Флаги ЕС
В ЕС назвали условие для изменений в отношениях с Россией
Корабль в море
Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
13:47В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
13:46Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Лента новостейМолния