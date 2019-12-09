Глава МАГАТЭ надеется на встречу с Путиным в ходе визита в Россию

ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что в самое ближайшее время намерен совершить поездку в Россию, в ходе которой надеется на встречу с президентом Владимиром Путиным.
"Я удостоился чести получить сообщение от президента Владимира Путина, поздравившего меня со вступлением в должность. Он был одним из первых глав государств, поздравивших меня, поэтому я глубоко тронут такой честью. Я надеюсь встретиться с ним, когда приеду в Москву, и другими высокопоставленными чиновниками, что зависит от решения вашего правительства", - сообщил Гросси.
Он отметил, что в данный момент идет согласование даты визита с российскими представителями в Вене.
"С датой есть сложности, потому что сейчас конец года, Новый год, сезон праздников, а мы хотели бы, чтобы во время моего визита люди были в зоне доступа и мы могли провести рабочие встречи и начать совместную деятельность. Я уверен, мы найдем подходящую дату", - подчеркнул собеседник агентства.
"(Визит состоится - ред.) в самое ближайшее время. Я люблю русские зимы", - добавил Гросси.
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