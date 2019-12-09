Глава МАГАТЭ надеется на встречу с Путиным в ходе визита в Россию

"Я удостоился чести получить сообщение от президента Владимира Путина, поздравившего меня со вступлением в должность. Он был одним из первых глав государств, поздравивших меня, поэтому я глубоко тронут такой честью. Я надеюсь встретиться с ним, когда приеду в Москву, и другими высокопоставленными чиновниками, что зависит от решения вашего правительства", - сообщил Гросси.

"С датой есть сложности, потому что сейчас конец года, Новый год, сезон праздников, а мы хотели бы, чтобы во время моего визита люди были в зоне доступа и мы могли провести рабочие встречи и начать совместную деятельность. Я уверен, мы найдем подходящую дату", - подчеркнул собеседник агентства.