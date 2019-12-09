Глава МАГАТЭ заявил, что не допустит дискриминации в отношении Ирана

"Я буду решительным и справедливым, я буду очень решительным и очень справедливым. Я не буду колебаться в вопросе осуществления гарантий, в моих докладах, основанных на том, что фиксируют мои инспекторы, но я также буду справедливым - у нас не будет дискриминации, у нас не будет предубеждения против Ирана. На каждом этапе мы всегда будем стремиться к взаимодействию с ними на основе взаимного уважения", - заявил Гросси.