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В Петербурге пассажир метро пытался провезти разобранную мину
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РИА Новости

В Петербурге пассажир метро пытался провезти разобранную мину

12:01 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Мужчина пытался провезти в метро Санкт-Петербурга разобранную мину времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Инцидент произошел в воскресенье на станции метро "Рыбацкое".
"Восьмого декабря 2019 года полицейские на станции метро "Рыбацкое" задержали гражданина, у которого при досмотре обнаружена разобранная мина времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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