Комитет ГД не поддержал проект о минимальном пороге ряда соцрасходов

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об установлении минимальной доли расходов федерального бюджета, приходящейся на здравоохранение, образование и культуру.

Документ, внесенный депутатами от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым устанавливает, что при утверждении федерального бюджета объем расходов на здравоохранение, как и на образование, не может составлять менее 7%, на культуру — менее 3%.

Законопроект направлен на реализацию положений статьи 7 Конституции РФ, где устанавливается, что Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, поясняли ранее разработчики.

Однако против принятия законопроекта выступило правительство РФ, поскольку данные изменения противоречат установленным Бюджетным кодексом принципам единства бюджетной системы и сбалансированности и достоверности бюджета. А предлагаемый в нем механизм финансового обеспечения расходов на здравоохранение, образование и культуру "не соответствует общему порядку бюджетного планирования и формирования расходов, установленного Бюджетным кодексом", отмечает кабмин.