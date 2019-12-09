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Комитет ГД не поддержал проект о минимальном пороге ряда соцрасходов
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РИА Новости

Комитет ГД не поддержал проект о минимальном пороге ряда соцрасходов

11:25 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об установлении минимальной доли расходов федерального бюджета, приходящейся на здравоохранение, образование и культуру.
Документ, внесенный депутатами от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым устанавливает, что при утверждении федерального бюджета объем расходов на здравоохранение, как и на образование, не может составлять менее 7%, на культуру — менее 3%.
Законопроект направлен на реализацию положений статьи 7 Конституции РФ, где устанавливается, что Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, поясняли ранее разработчики.
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Однако против принятия законопроекта выступило правительство РФ, поскольку данные изменения противоречат установленным Бюджетным кодексом принципам единства бюджетной системы и сбалансированности и достоверности бюджета. А предлагаемый в нем механизм финансового обеспечения расходов на здравоохранение, образование и культуру "не соответствует общему порядку бюджетного планирования и формирования расходов, установленного Бюджетным кодексом", отмечает кабмин.
Кроме того, для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы федерального бюджета в объеме порядка 1,7 триллиона рублей, однако источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств законопроектом не определены, а представленные вместе с ним материалы не содержат расчетов, подтверждающих необходимость дополнительных расходов федерального бюджета, отмечает кабмин.
Кирилл Кабанов
10:11
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФМоскваРоссияЭкономика
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