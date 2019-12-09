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Споры с Киевом должны решаться за столом переговоров, считают в ДНР
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РИА Новости

Споры с Киевом должны решаться за столом переговоров, считают в ДНР

11:18 09.12.2019 (обновлено: 12:13 09.12.2019)
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© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики
© РИА Новости / Дэн Леви
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Ополченцы Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Вопрос границы самопровозглашенной Донецкой народной республики, как и остальные споры, должен решаться с Киевом за столом переговоров, считает председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.
Ранее парламент ДНР принял закон о госгранице. Им границы республики определяются в пределах Донецкой области. При этом, как отмечал Бидёвка, "пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения". Данный закон уже вступил в силу.
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"Донецкая народная республика в целом и Народный совет в частности четко придерживаются минских соглашений. Решение конфликта должно определяться на дипломатическом поле, за столом переговоров. В идеале было бы хорошо, если бы из окопов пересели за дипломатический стол окончательно и так решали все эти вопросы", - сказал в интервью РИА Новости Бидёвка, отвечая на вопрос, как должен быть урегулирован спор с Киевом, в том числе и о границах ДНР.
Он отметил, что принятый парламентом закон не нарушает минские соглашения, он направлен на урегулирование внутренних вопросов в жизни республики. Бидёвка добавил, что граница республики в пределах Донецкой области была прописана еще в конституции ДНР весной 2014 года.
"Одна из причин, почему так долго работали над законом "О государственной границе", а он был зарегистрирован еще в 2017 году, - это важность соблюдения минских соглашений. Мы, в отличие от Украины, правовое государство, и у нас в конституции прописана граница по границе Донецкой области. Принимая тот или иной закон, он не может противоречить конституции, но и не должен нарушать или препятствовать переговорному процессу", - добавил спикер парламента.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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