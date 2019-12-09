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Союз журналистов Украины сообщил о 65 нападениях на сотрудников СМИ
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РИА Новости

Союз журналистов Украины сообщил о 65 нападениях на сотрудников СМИ

11:01 09.12.2019
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© Фото : Національна спілка журналістів України Украинский журналист Сергей Томиленко
Украинский журналист Сергей Томиленко
© Фото : Національна спілка журналістів України
Украинский журналист Сергей Томиленко. Архивное фото
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что за 11 месяцев этого года в стране зафиксировано 65 нападений на сотрудников СМИ.
"В ноябре зафиксировано пять инцидентов с применением силы против работников медиа... Всего за 11 месяцев 2019 года было зафиксировано 65 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.
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По его словам, в ноябре чаще всего силу к сотрудникам СМИ применяли в Киеве и Киевской области - три случая, а также в Тернопольской области и в Николаеве.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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Сергей ТомиленкоВасилий МуравицкийПавел ШереметУкраинаВ мире
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