Эксперт оценил перспективы переговоров по Донбассу в Париже

КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Лидерам стран-участниц переговоров по Донбассу в "нормандском формате" на встрече в понедельник не удастся договориться по политическим вопросам, но возможно достижение результатов в экономической части, в том числе снятии блокады с региона, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины пройдет в Париже в понедельник. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прорыва по саммиту в "нормандском формате" ожидать не стоит. По его словам, по итогам встречи, возможно, зафиксируют точки, по которым будет достигнуто понимание.
"В политической части, скорее всего, будет общая декларация и договоренность договариваться дальше, возможно переформатирование и какие-то новые форматы на уровне "Минска". Возможны существенные подвижки в экономике по газу, возможны существенные подвижки в демилитаризации и гуманизации конфликта", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
Он не исключил также, что сторонам удастся договориться о продолжении дальнейшего разведения сил в Донбассе, а также о снятии экономической блокады с региона, восстановлении транспортного сообщения и даже, возможно, возобновлении социальных выплат местным жителям из украинского бюджета.
При этом, по его словам, вероятность достичь решения по реализации сторонами минских соглашений и реинтеграции Донбасса очень низкая в том числе и из-за того, что "Зеленскому очень сложно будет такие договоренности реализовать".
Бортник уверен, что встреча "тет-а-тет" Зеленского и Владимира Путина состоится и будет посвящена экономическим вопросам, в том числе продолжению транзита газа из РФ через Украину, контракты на который истекают 1 января 2020 года. "Вопрос транзита всегда был президентским вопросом и, по большому счету, наверное, только президенты могут его решить в данной ситуации", - считает эксперт.
Он также отметил, что если переговоры на саммите провалятся, они будут для Зеленского первыми и последними.
В 2014 году президент Петр Порошенко подписал "указ об экономической блокаде" Донбасса. В 2017 году украинские радикалы, в том числе депутаты Верховной рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в стране были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Киев ответил полной грузовой транспортной блокадой Донбасса.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что есть намерение провести двустороннюю встречу Путина и Зеленского на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Так называемый "нормандский формат" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.