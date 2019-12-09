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Эксперт оценил перспективы переговоров по Донбассу в Париже
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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы переговоров по Донбассу в Париже

10:10 09.12.2019
11607
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Лидерам стран-участниц переговоров по Донбассу в "нормандском формате" на встрече в понедельник не удастся договориться по политическим вопросам, но возможно достижение результатов в экономической части, в том числе снятии блокады с региона, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины пройдет в Париже в понедельник. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прорыва по саммиту в "нормандском формате" ожидать не стоит. По его словам, по итогам встречи, возможно, зафиксируют точки, по которым будет достигнуто понимание.
Флаги стран — участниц встречи в нормандском формате
08:55
"Ъ" сообщил о жесткой позиции России перед "нормандским" саммитом
"В политической части, скорее всего, будет общая декларация и договоренность договариваться дальше, возможно переформатирование и какие-то новые форматы на уровне "Минска". Возможны существенные подвижки в экономике по газу, возможны существенные подвижки в демилитаризации и гуманизации конфликта", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
Он не исключил также, что сторонам удастся договориться о продолжении дальнейшего разведения сил в Донбассе, а также о снятии экономической блокады с региона, восстановлении транспортного сообщения и даже, возможно, возобновлении социальных выплат местным жителям из украинского бюджета.
При этом, по его словам, вероятность достичь решения по реализации сторонами минских соглашений и реинтеграции Донбасса очень низкая в том числе и из-за того, что "Зеленскому очень сложно будет такие договоренности реализовать".
Участники акции Нет капитуляции! на площади Независимости в Киеве
08:00
"Избегать Путина". Как Украина проводила Зеленского на саммит в Париж
Бортник уверен, что встреча "тет-а-тет" Зеленского и Владимира Путина состоится и будет посвящена экономическим вопросам, в том числе продолжению транзита газа из РФ через Украину, контракты на который истекают 1 января 2020 года. "Вопрос транзита всегда был президентским вопросом и, по большому счету, наверное, только президенты могут его решить в данной ситуации", - считает эксперт.
Он также отметил, что если переговоры на саммите провалятся, они будут для Зеленского первыми и последними.
В 2014 году президент Петр Порошенко подписал "указ об экономической блокаде" Донбасса. В 2017 году украинские радикалы, в том числе депутаты Верховной рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в стране были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Киев ответил полной грузовой транспортной блокадой Донбасса.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
03:35
История переговоров в "нормандском формате"
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что есть намерение провести двустороннюю встречу Путина и Зеленского на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Так называемый "нормандский формат" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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"Нормандская четверка"Руслан БортникДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоЮрий УшаковВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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