Эксперт оценил перспективы переговоров по Донбассу в Париже

КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Лидерам стран-участниц переговоров по Лидерам стран-участниц переговоров по Донбассу в "нормандском формате" на встрече в понедельник не удастся договориться по политическим вопросам, но возможно достижение результатов в экономической части, в том числе снятии блокады с региона, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины пройдет в Париже в понедельник. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , прорыва по саммиту в "нормандском формате" ожидать не стоит. По его словам, по итогам встречи, возможно, зафиксируют точки, по которым будет достигнуто понимание.

"В политической части, скорее всего, будет общая декларация и договоренность договариваться дальше, возможно переформатирование и какие-то новые форматы на уровне "Минска". Возможны существенные подвижки в экономике по газу, возможны существенные подвижки в демилитаризации и гуманизации конфликта", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.

Он не исключил также, что сторонам удастся договориться о продолжении дальнейшего разведения сил в Донбассе, а также о снятии экономической блокады с региона, восстановлении транспортного сообщения и даже, возможно, возобновлении социальных выплат местным жителям из украинского бюджета.

При этом, по его словам, вероятность достичь решения по реализации сторонами минских соглашений и реинтеграции Донбасса очень низкая в том числе и из-за того, что "Зеленскому очень сложно будет такие договоренности реализовать".

Бортник уверен, что встреча "тет-а-тет" Зеленского и Владимира Путина состоится и будет посвящена экономическим вопросам, в том числе продолжению транзита газа из РФ через Украину, контракты на который истекают 1 января 2020 года. "Вопрос транзита всегда был президентским вопросом и, по большому счету, наверное, только президенты могут его решить в данной ситуации", - считает эксперт.

Он также отметил, что если переговоры на саммите провалятся, они будут для Зеленского первыми и последними.

В 2014 году президент Петр Порошенко подписал "указ об экономической блокаде" Донбасса. В 2017 году украинские радикалы, в том числе депутаты Верховной рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в стране были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Киев ответил полной грузовой транспортной блокадой Донбасса.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что есть намерение провести двустороннюю встречу Путина и Зеленского на саммите "нормандской четверки" в Париже.