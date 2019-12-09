Москалькова назвала главную причину нарушения прав человека

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Незнание человеком своих законных прав, а также неумение их отстаивать чаще всего становятся причиной их нарушений, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Чаще всего причиной нарушений прав человека становится правовой нигилизм. Дело в том, что именно из-за того, что человек не знает свои права и не умеет их отстаивать, возникают сложные жизненные ситуации", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Однако ещё одной важной проблемой Москалькова назвала неисполнение законов, несмотря на то, что, по её словам, на сегодняшний день законотворческая работа ведется на высоком уровне и законодатель стремится избегать декларативный характер и заведомо неисполнимые нормы в законопроектах.
"Со стороны центрального органа Следственного комитета контроль, на мой взгляд, также стал более действенным. Когда я обращаюсь в Следственный комитет об отмене или пересмотре решений, которые принял следователь, то назначается дополнительная проверка, и нередко ситуация меняется", - заключила Москалькова.