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Москалькова назвала главную причину нарушения прав человека
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РИА Новости

Москалькова назвала главную причину нарушения прав человека

09:18 09.12.2019 (обновлено: 11:08 09.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Незнание человеком своих законных прав, а также неумение их отстаивать чаще всего становятся причиной их нарушений, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Чаще всего причиной нарушений прав человека становится правовой нигилизм. Дело в том, что именно из-за того, что человек не знает свои права и не умеет их отстаивать, возникают сложные жизненные ситуации", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Однако ещё одной важной проблемой Москалькова назвала неисполнение законов, несмотря на то, что, по её словам, на сегодняшний день законотворческая работа ведется на высоком уровне и законодатель стремится избегать декларативный характер и заведомо неисполнимые нормы в законопроектах.
"Со стороны центрального органа Следственного комитета контроль, на мой взгляд, также стал более действенным. Когда я обращаюсь в Следственный комитет об отмене или пересмотре решений, которые принял следователь, то назначается дополнительная проверка, и нередко ситуация меняется", - заключила Москалькова.
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
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