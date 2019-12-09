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2019-12-09T12:38+0300
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Заммэра Москвы рассказал о росте пассажиропотока на МЦД
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РИА Новости

Заммэра Москвы рассказал о росте пассажиропотока на МЦД

08:58 09.12.2019 (обновлено: 12:38 09.12.2019)
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время запуска обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время запуска обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время запуска обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рост числа новых пассажиров на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
"Мы видим огромное количество новых пассажиров на первых двух диаметрах. Рост количества перевезенных пассажиров на этих двух направлениях, двух диаметрах, он почти в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги", - сказал Ликсутов журналистам. По его словам, это говорит о высоком спросе на наземное метро.
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Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
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