Заммэра Москвы рассказал о росте пассажиропотока на МЦД

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рост числа новых пассажиров на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
"Мы видим огромное количество новых пассажиров на первых двух диаметрах. Рост количества перевезенных пассажиров на этих двух направлениях, двух диаметрах, он почти в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги", - сказал Ликсутов журналистам. По его словам, это говорит о высоком спросе на наземное метро.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.