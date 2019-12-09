Заммэра Москвы рассказал о росте пассажиропотока на МЦД

"Мы видим огромное количество новых пассажиров на первых двух диаметрах. Рост количества перевезенных пассажиров на этих двух направлениях, двух диаметрах, он почти в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги", - сказал Ликсутов журналистам. По его словам, это говорит о высоком спросе на наземное метро.