В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Минкомсвязь и МВД готовят новый сервис для регистрации автомобилей через портал госуслуг, сообщает газета "Коммерсант".
Как рассказал изданию замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, услуга будет предоставлена в формате электронного договора купли-продажи.
Перед тем, как сформировать соглашение, потенциальный покупатель сможет изучить на портале госулсуг историю автомобиля – узнать количество владельцев и проверить, наложены ли на него ограничения судебных приставов, находится ли он в розыске, а также другую информацию. После проверки пользователи ресурса смогут заключить электронный договор, который автоматически заполнится данными о продавце, покупателе и машине, и заверить его электронной подписью в личном кабинете.
Предполагается, что сервис самостоятельно передаст все данные в ГИБДД, после чего участникам сделки нужно будет лично зарегистрировать машину в подразделении Госавтоинспекции.
По данным издания, сервис планируют запустить в 2020 году. На первом этапе услуга будет доступна только для физических лиц.