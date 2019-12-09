РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T08:51+0300
https://ria.ru/20191209/1562140428.html
В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/151004/57/1510045715_0:194:3083:1929_1036x0_80_0_0_f803e3021678839fd1983784ef85ec35.jpg
РИА Новости

В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

08:48 09.12.2019 (обновлено: 08:51 09.12.2019)
10540
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает автомобиль в автосалоне
Посетитель осматривает автомобиль в автосалоне
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Минкомсвязь и МВД готовят новый сервис для регистрации автомобилей через портал госуслуг, сообщает газета "Коммерсант".
Как рассказал изданию замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, услуга будет предоставлена в формате электронного договора купли-продажи.
Перед тем, как сформировать соглашение, потенциальный покупатель сможет изучить на портале госулсуг историю автомобиля – узнать количество владельцев и проверить, наложены ли на него ограничения судебных приставов, находится ли он в розыске, а также другую информацию. После проверки пользователи ресурса смогут заключить электронный договор, который автоматически заполнится данными о продавце, покупателе и машине, и заверить его электронной подписью в личном кабинете.
Предполагается, что сервис самостоятельно передаст все данные в ГИБДД, после чего участникам сделки нужно будет лично зарегистрировать машину в подразделении Госавтоинспекции.
По данным издания, сервис планируют запустить в 2020 году. На первом этапе услуга будет доступна только для физических лиц.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
21 ноября, 09:11
В Минкомсвязи представили пять новых суперсервисов на портале госуслуг
58030017
Обсудить 31
АвтоГИБДД МВД РФГосавтоинспекцияМинкомсвязьМаксим ПаршинМВД РФОбщество
Рекомендуем
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Флаги стран — участниц встречи в нормандском формате
"Ъ" сообщил о жесткой позиции России перед "нормандским" саммитом
В Омской области нашли озеро из крови
В Омской области проводят проверку после обнаружения "озера из крови"
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
В России планируют ввести новые меры для борьбы с коррупцией
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол
Нефтяной станок-качалка
Саудовская Аравия и Россия жестоко обидели нефтяных экспертов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Выплата пенсии
Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ
Победительница конкурса красоты Мисс Вселенная - 2019, представительница ЮАР Зозибини Тунзи
Представительница ЮАР получила титул "Мисс Вселенная"
Кошка породы мейн-кун на выставке Кэтсбург
Названы самые популярные в России породы кошек
Мужчина с Конституцией РФ в руках
ФОМ заявил о росте числа россиян, желающих изменить Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
Лента новостейМолния