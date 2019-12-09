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В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа
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РИА Новости

В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа

07:07 09.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 9 дек - РИА Новости. Здание общежития педагогического колледжа горит в поселке Бохан Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.
По словам собеседницы агентства, здание деревянное двухэтажное. Возгорание произошло на первом этаже.
"На момент прибытия пожарного подразделения горение происходит на первом этаже, площадь уточняется. Из 600 проживающих на момент пожара было 7 человек, они эвакуировались самостоятельно. Погибших, пострадавших нет", - сказала представитель пресс-службы.
В настоящее время идет тушение, выясняются все обстоятельства.
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