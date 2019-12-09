Представительница ЮАР получила титул "Мисс Вселенная"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.
Зозибини Тунзи, как сообщается на официальной странице конкурса, занимается борьбой с гендерным насилием.
Представительница России Алина Санько была вынуждена пропустить мероприятие в США из-за организационных нестыковок и сложностей с оформлением визы. Она примет участие в конкурсе "Мисс Мира", финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.
The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A— Miss Universe (@MissUniverse) 9 декабря 2019 г.