Представительница ЮАР получила титул "Мисс Вселенная"

В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Представительница России Алина Санько была вынуждена пропустить мероприятие в США из-за организационных нестыковок и сложностей с оформлением визы. Она примет участие в конкурсе "Мисс Мира", финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.