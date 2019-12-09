Протестующие из-за саммита в Париже разбили палатки у офиса Зеленского

На палатки, в некоторых из которых наливают чай и раздают печенье, нанесли логотипы "Неизвестный патриот" и "Демократический топор". Также смонтирована сцена, где выступают музыканты.

Сами организаторы акции заявили, что митинг может стать бессрочным, сообщает "Громадське" . По их словам, это произойдет в том случае, если Зеленский "примет условия" президента России Владимира Путина.

Митингующие требуют от главы государства не допустить заключения договоренностей, "противоречащих национальным интересам Украины".

В пресс-службе киевской полиции пообещали следить за правопорядком до завершения акции, а также призвали ее участников соблюдать закон.

Накануне на площади Независимости прошла акция украинской оппозиции. Участники, которых, по данным МВД, собралось около восьми тысяч, назвали "красными линиями" для президента унитарность Украины, а также европейский и евроатлантический курсы.

"Нормандский" формат — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Очередные переговоры запланированы на 9 декабря и должны пройти в Париже.

Этот формат появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.