РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T09:38+0300
https://ria.ru/20191209/1562134125.html
Протестующие из-за саммита в Париже разбили палатки у офиса Зеленского
https://cdn25.img.ria.ru/images/156213/41/1562134143_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ed481d6aecc0a2ff46b27e0b621882b.jpg
РИА Новости

Протестующие из-за саммита в Париже разбили палатки у офиса Зеленского

04:39 09.12.2019 (обновлено: 09:38 09.12.2019)
7928
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкции протеста на Украине
Акции протеста на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Участники акции протеста "Дозор на Банковой", проходящей возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева накануне саммита в "нормандском" формате, разбили палаточный городок, сообщает издание "Страна.ua".
На палатки, в некоторых из которых наливают чай и раздают печенье, нанесли логотипы "Неизвестный патриот" и "Демократический топор". Также смонтирована сцена, где выступают музыканты.
Порошенко забросали яйцами на Майдане
Вчера, 19:58
Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
Сами организаторы акции заявили, что митинг может стать бессрочным, сообщает "Громадське". По их словам, это произойдет в том случае, если Зеленский "примет условия" президента России Владимира Путина.
Митингующие требуют от главы государства не допустить заключения договоренностей, "противоречащих национальным интересам Украины".
В пресс-службе киевской полиции пообещали следить за правопорядком до завершения акции, а также призвали ее участников соблюдать закон.
Накануне на площади Независимости прошла акция украинской оппозиции. Участники, которых, по данным МВД, собралось около восьми тысяч, назвали "красными линиями" для президента унитарность Украины, а также европейский и евроатлантический курсы.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
03:35
История переговоров в "нормандском формате"
"Нормандский" формат — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Очередные переговоры запланированы на 9 декабря и должны пройти в Париже.
Этот формат появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.
В феврале 2015-го "нормандская четверка" подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон, однако боевые действия продолжаются.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
6 декабря, 17:29
Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
11203121255
Обсудить 36
Ситуация на Украине"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вся беда хохлов в том что они ради разовой прибыли опять обслуживают интересы олигархов которые в итоге грабят их же страну.
9 декабря, 04:52
sstry1967
1400001
Крым наш, Донбасс наш. Торг не уместен. еще и трубу потеряете свидомые
9 декабря, 05:08
ARAlex Rin
800002
Рекомендуем
Панорама Ракки, Сирия
Российские военные вошли в бывшую "столицу" ИГ*
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Финансовый специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы
Der Spiegel предрек крах основ мировой торговли в считанные дни
Русская Арктика
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Нефтяной станок-качалка
Саудовская Аравия и Россия жестоко обидели нефтяных экспертов
Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Встреча Путина и Зеленского пройдет после "нормандского" саммита
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский решил сохранить интригу вплоть до "нормандского" саммита
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год
Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса
Победительница конкурса красоты Мисс Вселенная - 2019, представительница ЮАР Зозибини Тунзи
Представительница ЮАР получила титул "Мисс Вселенная"
Участники акции Нет капитуляции! на площади Независимости в Киеве
"Избегать Путина". Как Украина проводила Зеленского на саммит в Париж
Порошенко забросали яйцами на Майдане
Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
Автомобиль
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
Лента новостейМолния