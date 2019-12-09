Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой

Он отметил, что, несмотря на дискуссии, без прогрева автомобиля зимой не обойтись. "Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)", - пояснил эксперт.
23 ноября, 17:32Эксперт рассказал, как не дать автомобилю "замерзнуть"
При этом самым "цивилизованным" способом прогрева автомобиля зимой он назвал применение предпускового подогревателя.
Зиновьев также указал на необходимость учитывать правила дорожного движения. Так, пункт 17.2 раздела ПДД "Движение в жилых зонах" запрещает стоянку (остановка более чем на пять минут) с работающим двигателем, напомнил он.
Однако существуют "спасительные причины" — примерзшие дворники и затвердевшая омывающая жидкость в бачке, пояснил эксперт, поскольку, согласно перечню неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспортных средств, нельзя начинать движение в случае, если не работают предусмотренные конструкцией ТС стеклоочистители и стеклоомыватели.
23 ноября, 04:06Названы основные ошибки при сезонной смене колес