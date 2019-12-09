Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Эксперт Эксперт издания За рулем " Сергей Зиновьев рассказал, сколько необходимо прогревать двигатель автомобиля в зимний период.

Он отметил, что, несмотря на дискуссии, без прогрева автомобиля зимой не обойтись. "Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)", - пояснил эксперт.

При этом самым "цивилизованным" способом прогрева автомобиля зимой он назвал применение предпускового подогревателя.

Зиновьев также указал на необходимость учитывать правила дорожного движения. Так, пункт 17.2 раздела ПДД "Движение в жилых зонах" запрещает стоянку (остановка более чем на пять минут) с работающим двигателем, напомнил он.