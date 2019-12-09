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2019-12-09T03:49+0300
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Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
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РИА Новости

Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой

03:39 09.12.2019 (обновлено: 03:49 09.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкАвтомобиль
Автомобиль
© РИА Новости / Илья Тимин
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Автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал, сколько необходимо прогревать двигатель автомобиля в зимний период.
Он отметил, что, несмотря на дискуссии, без прогрева автомобиля зимой не обойтись. "Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)", - пояснил эксперт.
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При этом самым "цивилизованным" способом прогрева автомобиля зимой он назвал применение предпускового подогревателя.
Зиновьев также указал на необходимость учитывать правила дорожного движения. Так, пункт 17.2 раздела ПДД "Движение в жилых зонах" запрещает стоянку (остановка более чем на пять минут) с работающим двигателем, напомнил он.
Однако существуют "спасительные причины" — примерзшие дворники и затвердевшая омывающая жидкость в бачке, пояснил эксперт, поскольку, согласно перечню неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспортных средств, нельзя начинать движение в случае, если не работают предусмотренные конструкцией ТС стеклоочистители и стеклоомыватели.
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АвтоЗа рулемРоссия
Популярные комментарии
Греть авто более 1-2 минут до -10 градусов и более 5-7 минут до -20 градусов - это большая глупость и пустая трата бензина, с лишним износом двигателя. Просто не надо резко стартовать и сразу мчаться под сотню, проехайтесь не спеша около километра, дайте трущимся частям войти в работу в щадящем режиме. И будет вам счастье...))
9 декабря, 10:22
Aмон Ра
38000021
Можете не слушать, ведь вы наверняка опытнее экспертов...только потом не жалуйтесь, что авто барахлит...))
9 декабря, 10:19
Aмон Ра
2900208
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