Нумизмат рассказал о монете, продаваемой за миллиард рублей

По словам эксперта, подобные виды брака в последнее время встречаются часто. "Есть различные виды браков или "перепуток", говоря языком нумизматов. Иногда на кружке одного номинала штампуют другой номинал. Бывает инкузный след — это когда одна монета залипает в аппарате, и ей же штампуют другую монету. И следы от предыдущей монеты появляются на новой. Также может произойти соударение штемпелей — когда штепмеля соударяются вхолостую, и на каждом из них появляется соударение. И следующая монета чеканится с этими следами", - рассказал он.