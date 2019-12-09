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Нумизмат рассказал о монете, продаваемой за миллиард рублей
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РИА Новости

Нумизмат рассказал о монете, продаваемой за миллиард рублей

03:09 09.12.2019
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© АвитоМонета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито"
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
© Авито
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Монета номиналом два рубля, выставленная на продажу за миллиард рублей, не является какой-то редкостью, об этом в интервью "Вечерней Москве" заявил нумизмат Сергей Молотилкин.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что житель Петербурга выставил на продажу на сервисе бесплатных объявлений монету 2016 года номиналом два рубля, запросив за нее миллиард. Как заявил владелец находки, такая стоимость обоснована "редким браком" — поворот аверса к реверсу составляет 90 градусов.
"Ничего сверхъестественного в ней нет. Два штемпеля повернули и шлепнули", - отметил Молотилкин.
По словам эксперта, подобные виды брака в последнее время встречаются часто. "Есть различные виды браков или "перепуток", говоря языком нумизматов. Иногда на кружке одного номинала штампуют другой номинал. Бывает инкузный след — это когда одна монета залипает в аппарате, и ей же штампуют другую монету. И следы от предыдущей монеты появляются на новой. Также может произойти соударение штемпелей — когда штепмеля соударяются вхолостую, и на каждом из них появляется соударение. И следующая монета чеканится с этими следами", - рассказал он.
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Ранее член "Общества коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров также заявил, что выставленная на продажу монету не представляет ценности, а ее цена среди нумизматов не превышает тысячи рублей.
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РоссияСанкт-ПетербургОбщество
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