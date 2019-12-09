Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков рассказал, почему первый президент России Борис Ельцин в свое время не вернул Крым в состав страны. Своим мнением сенатор поделился в Twitter.
В воскресенье исполнилось 28 лет со дня подписания лидерами России, Украины и Белоруссии Беловежских соглашений. Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич закрепили своими подписями документ о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств (СНГ).
"Сговор в Беловежской Пуще: у Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России", - написал Пушков.
По его словам, на тот момент времени первый украинский президент был готов вернуть полуостров в обмен на независимость.
"Но Ельцина волновало одно: распустив СССР, выгнать Горбачева из Кремля. На Крым ему было наплевать", - заключил сенатор.