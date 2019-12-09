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Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
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РИА Новости

Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым

02:53 09.12.2019
28159
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков рассказал, почему первый президент России Борис Ельцин в свое время не вернул Крым в состав страны. Своим мнением сенатор поделился в Twitter.
В воскресенье исполнилось 28 лет со дня подписания лидерами России, Украины и Белоруссии Беловежских соглашений. Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич закрепили своими подписями документ о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств (СНГ).
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"Сговор в Беловежской Пуще: у Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России", - написал Пушков.
По его словам, на тот момент времени первый украинский президент был готов вернуть полуостров в обмен на независимость.
"Но Ельцина волновало одно: распустив СССР, выгнать Горбачева из Кремля. На Крым ему было наплевать", - заключил сенатор.
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Станислав ШушкевичЛеонид КравчукСНГАлексей ПушковБорис ЕльцинКрымРоссияСССРУкраинаПолитика
Популярные комментарии
удивляет то что в Екатеринбурге этому иуде построили на бюджетные деньги ельцин центр, памятник и все это продолжает на бюджетные деньги содержаться.
9 декабря, 06:42
Zakharov Denis
6700031
Скажу больше боре было наплевать на всю Россию, его действия даже предательством нельзя назвать, это чистой воды диверсия и саботаж.
9 декабря, 04:14
ppervolinen
6300211
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