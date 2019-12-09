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Международный день борьбы с коррупцией
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РИА Новости

Международный день борьбы с коррупцией

02:02 09.12.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day) отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций.
В этот день, 9 декабря 2003 года, в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной ассамблеей ООН 31 октября 2003 года).
Документ предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Он обязывает государства-члены проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.
В соответствии с конвенцией, каждое государство-участник стремится устанавливать меры, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах.
Конвенция ООН против коррупции вступила в силу в декабре 2005 года. В настоящее время число к ней присоединились 186 участников.
Коррупция - это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие во всех обществах. Ни одна из стран, ни один регион, ни одно общество не обладают иммунитетом от коррупции.
Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство (когда при приеме на работу предпочтение отдается членам семьи), оказание влияния при выработке законов и правил в целях получения личной выгоды – все это распространенные примеры правонарушений и должностных преступлений.
Коррупция мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной системе, что ведет к сокращению общего богатства страны. Она влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые правительство должно выплачивать трудящимся. Коррупция приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание социальных услуг, не используются должным образом. Коррупция подрывает доверие к правительству.
Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире расточительно расходуется один триллион долларов.
По данным Международного валютного фонда, коррупция ежегодно стоит мировой экономике порядка 1,5 триллиона долларов, или 2% от глобального ВВП.
Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции в марте 2006 года.
Для подготовки предложений по реализации в законодательстве РФ положений Конвенции ООН против коррупции указом президента РФ от 3 февраля 2007 года была создана межведомственная рабочая группа.
19 мая 2008 года был создан Совет по противодействию коррупции при президенте РФ.
25 декабря 2008 года президент РФ подписал пакет законов о противодействии коррупции.
Пакет включал четыре закона: базовый закон "О противодействии коррупции", законопроект, вносящий поправки в закон о правительстве РФ, и еще два закона, вносящие изменения и поправки в 25 Федеральных законов.
В соответствии с законами, чиновников обязали предоставлять работодателю сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а о доходах членов своей семьи – супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ограничения, запреты и обязанности были распространены на сотрудников милиции, прокуратуры, органов внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ и военнослужащих.
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ упрощался порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов, судей и ряда категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Также было усилено уголовное наказание за коррупцию.
В апреле 2010 года был подписан указ президента РФ о Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы, которая должна обновляться каждые два года. В июне 2018 года указом президента РФ утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
4 декабря 2012 года президентом России были утверждены поправки в закон "О правительстве РФ".
Согласно документу, члены правительства обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, при условии, если сумма сделки превышает общий доход члена правительства РФ и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Также члены правительства стали обязаны отчитываться об источниках получения средств, за счет которых была заключена сделка.
7 мая 2013 года президент РФ подписал закон, запрещающий членам правительства иметь иностранные счета и ценные бумаги в банках за рубежом. Закон также касается судей, депутатов, сенаторов, военнослужащих, следователей, прокуроров, сотрудников МВД, таможенных и налоговых органов, внебюджетных фондов, аудиторов Счетной палаты, глав городских округов и муниципальных районов. Кроме того, запрет распространяется на претендентов на выборные посты, а также на супругов и несовершеннолетних детей всех вышеперечисленных лиц. В отношении иностранной недвижимости действует правило безусловного декларирования, то есть чиновникам и депутатам разрешается ее иметь, но они должны раскрыть источник средств на ее приобретение.
30 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о внесении в Госдуму пакета законопроектов, направленных на совершенствование госполитики в области противодействия коррупции. Цель законопроектов – формирование единообразных подходов к установлению различными организациями антикоррупционных запретов и обязанностей, налагаемых на отдельные категории работников, а также к правовому регулированию запретов и ограничений, связанных с получением служащими вознаграждений и подарков.
В Международный день борьбы с коррупцией во многих странах мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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