Глава МВФ призвала к международной кооперации в борьбе с коррупцией

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала к международной кооперации в борьбе с коррупцией, которая ежегодно стоит мировой экономике порядка 1,5 триллионов долларов.
"Новые идеи, включая криптовалюту, могут использоваться киберпреступниками, чтобы направить финансовые потоки на незаконную деятельности во всем мире. Это не проблема одной нации или одного правительства. Это может быть решено только через международное сотрудничество", — добавила Лагард.