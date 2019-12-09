В Петербурге водитель "Газели" сбежал после ДТП с автобусом

"Водитель (мужчина 1975 года рождения), управляя автобусом ПАЗ (маршрут 306), остановился на перекрестке на запрещающий сигнал, в него совершил наезд автомобиль "Газель". В результате ДТП в автобусе пострадали пять пассажиров, все в легкой степени вреда здоровью", - говорится в сообщении.