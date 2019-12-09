В Петербурге водитель "Газели" сбежал после ДТП с автобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Пять человек пострадали в воскресенье вечером в ДТП с автобусом в Петербурге, водитель врезавшейся в него "Газели" сбежал, сообщает региональное управление ГИБДД.
По предварительной информации, ДТП произошло в воскресенье около 22.35 мск в Кировском районе города на дороге на Турухтанные острова.
"Водитель (мужчина 1975 года рождения), управляя автобусом ПАЗ (маршрут 306), остановился на перекрестке на запрещающий сигнал, в него совершил наезд автомобиль "Газель". В результате ДТП в автобусе пострадали пять пассажиров, все в легкой степени вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Водитель "Газели" с места ДТП скрылся. По факту аварии проводится проверка.
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