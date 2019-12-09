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ОП считает нужным обязать иностранные СМИ регистрировать в РФ юрлица
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РИА Новости

ОП считает нужным обязать иностранные СМИ регистрировать в РФ юрлица

01:30 09.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналисты с камерами
Журналисты с камерами
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналисты с камерами. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Общественная палата РФ считает необходимым обязать иностранные СМИ и интернет-компании регистрировать в РФ юридические лица, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Необходимо обязать иностранные медиаструктуры (СМИ и интернет-компании), работающие на российском рынке, регистрировать в РФ юридические лица, которые будут работать по российским законам. В этом случае они будут нести полную ответственность за свои действия, в том числе – материальную", - сказано в докладе.
Особое внимание члены ОП РФ также призывают обратить на регулирование социальной рекламы.
"Из остающихся проблем можно отметить следующие. В законодательстве не урегулированы условия размещения социальной рекламы в СМИ, то есть допускается как платное, так и безвозмездное размещение социальной рекламы. СО НКО, не располагающие значительными средствами, а в отдельных случаях осуществляющие деятельность преимущественно за счет предоставляемой государственной поддержки (субсидий, грантов), в большинстве своем не имеют возможности оплачивать услуги по размещению социальной рекламы", - отмечено в докладе.
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