ОП считает нужным обязать иностранные СМИ регистрировать в РФ юрлица

"Необходимо обязать иностранные медиаструктуры (СМИ и интернет-компании), работающие на российском рынке, регистрировать в РФ юридические лица, которые будут работать по российским законам. В этом случае они будут нести полную ответственность за свои действия, в том числе – материальную", - сказано в докладе.

"Из остающихся проблем можно отметить следующие. В законодательстве не урегулированы условия размещения социальной рекламы в СМИ, то есть допускается как платное, так и безвозмездное размещение социальной рекламы. СО НКО, не располагающие значительными средствами, а в отдельных случаях осуществляющие деятельность преимущественно за счет предоставляемой государственной поддержки (субсидий, грантов), в большинстве своем не имеют возможности оплачивать услуги по размещению социальной рекламы", - отмечено в докладе.