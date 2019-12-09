Большая часть обращений граждан в ОП связана с социальной сферой и ЖКХ

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Больше 17 тысяч обращений поступило в Общественную палату РФ в 2019 году, основная их часть связана с правоохранительной системой, социальной сферой и ЖКХ, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"В 2019 году (на 01.12.2019) в Общественную палату Российской Федерации поступило 17042 обращений граждан. Обращения поступают как через Почту России, так и по иным каналам: через прием граждан в здании Палаты, через специальную форму для электронных обращений на сайте Палаты oprf.ru, через систему горячих линий", - указано в докладе.
Лидером по количеству обращений, по данным доклада, по-прежнему остается Центральный федеральный округ. В абсолютном выражении из данного округа поступило 6 тысяч 636 обращений.
"Меньше всего обращений поступает из Дальневосточного федерального округа", - отмечено в докладе.
Основная часть обращений, как говорится в докладе, касается судебно-правоохранительной системы, социальной сферы, а также жилищно-коммунального хозяйства.
"Традиционно тематика ЖКХ является наиболее часто упоминаемой в обращениях граждан. Ежегодно направляются сотни запросов в органы государственной власти субъектов, органы местного самоуправления, надзорные и контролирующие организации. В целом ряде случаев удается добиться конкретных результатов", - сообщается в докладе.