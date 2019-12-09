Большая часть обращений граждан в ОП связана с социальной сферой и ЖКХ

"В 2019 году (на 01.12.2019) в Общественную палату Российской Федерации поступило 17042 обращений граждан. Обращения поступают как через Почту России, так и по иным каналам: через прием граждан в здании Палаты, через специальную форму для электронных обращений на сайте Палаты oprf.ru, через систему горячих линий", - указано в докладе.