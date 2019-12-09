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"Избегать Путина". Как Украина проводила Зеленского на саммит в Париж
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РИА Новости

"Избегать Путина". Как Украина проводила Зеленского на саммит в Париж

08:00 09.12.2019 (обновлено: 11:08 09.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Нет капитуляции!" на площади Независимости в Киеве
Участники акции Нет капитуляции! на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. На "нормандский" саммит Владимир Зеленский привезет все противоречия внутренней политики Украины. Киев вроде бы за мир, но в угоду "патриотам" фактически отказывается выполнять Минские соглашения. Вместе с тем понятно: раз лидеры России, Франции и Германии согласились на встречу, можно рассчитывать на определенный прогресс в мирном процессе. На что надеется украинский президент и грозит ли ему очередной Майдан — в материале РИА Новости.

Самая главная встреча

Перед заседанием "четверки" канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние переговоры. Сначала с президентом России, затем — с его украинским коллегой.
Само заседание должно начаться в 16:00 по парижскому времени (18:00 мск). На 19:00 (21:00 мск) намечена совместная пресс-конференция.
О том, как правильно себя вести в Париже, Зеленскому говорили многие политики — и оппозиционные, и провластные. Даже проигравший выборы Петр Порошенко давал ценные указания: "Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко и Владимир Зеленский
По мнению Порошенко, не стоит включать вопрос транспортировки и закупки газа в повестку саммита, так как это якобы на руку российской стороне. Такой совет вряд ли продиктован добрым отношением к Зеленскому, просто Порошенко пытается заранее дезавуировать возможные достижения украинского президента на переговорах.
Рейтинги Зеленского падают, в том числе и из-за повышения цен на топливо и, соответственно, роста коммунальных платежей. А контракты по закупке российского газа втридорога, да еще из вторых рук, связывают на Украине с окружением Порошенко. Знакомые бывшего президента наживаются на "диверсифицированных поставках", уверены и политики, и обыватели. Поэтому для Зеленского недорогой газ — возможность задержать падение популярности и шанс ударить по предшественнику, который активно играет против него.

Два из трех

Но официально украинская сторона огласила другие приоритеты. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель назвала три главные темы для Киева на предстоящем саммите: сроки и условия возвращения Украине удерживаемых лиц, реальное прекращения огня и выведение, как она выразилась, "бандформирований" из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они самые важные", — пояснила чиновница.
И далее прямо заявила, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения, предусматривающие местные выборы, после чего, согласно "формуле Штайнмайера", Украина возвращает себе контроль над границей Донбасса. Мендель исключила такой вариант: "Сначала — наш рубеж, потом — выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине".
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

Лучше, чем при Порошенко

Для националистов выполнение Минских соглашений — предательство. Активисты назначили на 9 декабря митинг в Киеве, пригрозив Зеленскому повторением событий 2013-2014 годов. "С собой иметь теплую одежду, обувь и средства гигиены из расчета пребывания на улице двое суток, — указано на странице сообщества "Движения отпора капитуляции". — Разделить личный состав на группы (максимально по десять человек) и определить руководителей групп".
Команда Зеленского попыталась задобрить "патриотов". Верховная рада, в которой большинство у партии президента "Слуга народа", проголосовала за то, чтобы предоставить статус участника боевых действий и соответствующие льготы добровольцам, воевавшим в Донбассе. Таких подарков бойцам, по сути, незаконных вооруженных формирований не делали даже при Порошенко.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины
"Законопроект инициировала "Европейская солидарность" — бывший "Блок Петра Порошенко", — рассказал РИА Новости активист одного из националистических движений Андрей Д. (имя изменено по его просьбе). — "Слуга народа" его поддержала, чтобы их не обвинили в "зраде" (предательстве. — Прим. ред.)".
По его словам, среди собирающихся на Майдан нет единства. "Есть азовцы — люди (главы МВД Арсена) Авакова. Они вливаются в протест, так как типа националисты не могут стоять в стороне от движухи. Но на самом деле их задача — перехватить протест и слить его. Есть "порошенковцы", есть просто ветераны АТО. И уже сейчас идет дележка финансовых потоков. Да и ассоциируют нынешний Майдан с Порошенко, которого все ненавидят. Одни — за то, что он не пересажал и не передавил всю "вату" (сторонников федерализации и нормальных отношений с Россией. — Прим. ред.), другие — как раз за то, что сажал и давил".

"Красные линии" "зеленого" президента

Обещанный митинг начался в воскресенье. Демонстранты сразу показали боевой настрой. Лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок выступил вообще против выборов в Донбассе. По его мнению, жителям региона надо запретить голосовать несколько лет. Тягнибок предрекал, что националистические силы свергнут "зеленого болвана" (зеленый на Украине ассоциируется с действующим президентом).
К участию в митинге непримиримых призвал и Порошенко. "Россия, Франция, Германия должны услышать "красные линии", за которые мы не выйдем", — написал он в социальной сети. Под такими линиями, судя по всему, подразумеваются Минские соглашения.
Спикер Верховной рады от "Слуги народа" Дмитрий Разумков заверил, что Зеленский на переговорах не разочарует националистов. "Красные линии будут соблюдены, а наши территории — возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины", — продемонстрировал политически корректный оптимизм Разумков.
"Нашими территориями" Киев считает и Донбасс, и Крым.
А Мендель была настроена не столь радужно: "Десятого декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования".
Активисты украинской националистической партии Правый сектор (запрещено в РФ) возле офиса президента Украины в Киеве, перед ключевым саммитом 9 декабря в Париже. 1 декабря 2019 года
4 декабря, 08:00
"Драку заказывали?" Кто и зачем обещал убить Зеленского
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