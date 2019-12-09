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Туризм
2019-12-09T13:00+0300
https://ria.ru/20191209/1562068335.html
Экзотика из тропиков: лихорадка из Таиланда, малярия из Камбоджи
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РИА Новости

Экзотика из тропиков: лихорадка из Таиланда, малярия из Камбоджи

08:00 09.12.2019 (обновлено: 13:00 09.12.2019)
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© Depositphotos / galitskayaДевушка распыляет средство против насекомых
Девушка распыляет средство против насекомых
© Depositphotos / galitskaya
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Зимой за солнцем, теплым морем и спелыми фруктами многие туристы едут в тропические страны. Но отдых в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Африке или на Карибах может быть опасным. В этих регионах распространены различные лихорадки и малярии. О том, как защититься от экзотических болезней, — в материале РИА Новости.

Вовремя подготовиться

"Вернувшись из командировки в Камбоджу, я несколько дней не мог сбить температуру. Потел так, что простыни можно было выжимать, — рассказывает кинооператор Вячеслав Травин. — Врач больницы, в которую меня привезли по скорой, увидел результаты анализов крови и удивился, что я еще жив".
Поставили диагноз: "тропическая малярия". Переносится комарами. Как сообщил доктор, если ее не лечить, летальный исход обычно наступает через шесть-семь дней.
"У меня шел восьмой день, но я был жив. Видимо, помогли таблетки, которые нам всем — участникам съемочной группы — врачи рекомендовали принимать до поездки", — говорит Вячеслав.

Не только Африка

По данным Всемирной организации здравоохранения, с тропической малярией ежегодно сталкивается более 200 миллионов человек. Чаще всего туристы привозят ее из Африки (92 процента зарегистрированных случаев). Реже — из Юго-Восточной Азии, где более распространена трехдневная разновидность болезни.
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"Она протекает тяжело, но хорошо лечится, если обратиться к врачу вовремя", — отмечает Андрей Девяткин, научный руководитель по инфекционным болезням Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента России.
Прививки от малярии нет. Но до поездки можно пройти курс специальных таблеток, которые снижают вероятность заболеть. Для этого, конечно, надо посоветоваться с врачом.

Коварный Таиланд

В Юго-Восточной Азии водится еще один опасный вид комаров — они заражают лихорадкой Денге. Эти комары мельче обычных и кусают днем, а не вечером. Еще у них черно-белое полосатое брюшко, а когда они садятся на кожу, то держат корпус не под наклоном, а горизонтально.
Виктор Ядуха, пять лет проживший в Таиланде, трижды переболел Денге: "Симптомы — как у ОРВИ, только без кашля и насморка. Температура — 37-38 градусов. Ломота в суставах сильнее, чем при гриппе, и сыпь на коже".
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Чтобы не заразиться, надо защищаться от комаров — носить закрытую одежду, распылять репелленты, установить сетки на окнах, обходить места со стоячей пресной водой.

И снова комары

Во Вьетнаме, Малайзии, на Шри-Ланке, Филиппинах и в Доминикане тоже можно заразиться Денге. Но это не единственная лихорадка, есть похожие, отличающиеся только тяжестью симптомов: Чикунгунья (средняя) и Зика (легкая). Их также переносят комары, поэтому меры предосторожности те же.
При заболевании любой из этих трех лихорадок врачи советуют соблюдать постельный режим и пить много воды. Это несложно, но важно следить, чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму — с внутренним кровотечением, которым как раз и опасна.

Нет прививки — возвращайся домой

© РИА Новости / Олег ЛасточкинКомар
Комар
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Комар
В Африке и Латинской Америке есть риск подхватить тропическую малярию и желтую лихорадку. Бывают и летальные исходы. И если от первой болезни прививки нет, то без вакцинации от второй путешественников просто не пустят в Коста-Рику, Боливию, Камерун, Гану, Конго и еще 15 стран. Для посещения ряда других государств врачи эту прививку настоятельно рекомендуют.
"Я ездила в командировку во Французскую Гвиану, это на северо-востоке Южной Америки, и за пару недель до вылета сделала прививку от желтой лихорадки, — говорит Мария Рыбкина из Москвы. — Без международного свидетельства об этом в страну не попасть".

Мойте руки перед едой

Чтобы не подхватить кишечную инфекцию (наверное, самый распространенный туристический недуг), специалист советует чаще мыть руки.
А также есть продукты только после термической обработки, пить кипяченую или бутилированную воду и ею же мыть овощи и фрукты. "Лед в напитках — серьезная угроза здоровью: его делают из водопроводной воды", — предупреждает Девяткин.
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1 мая, 06:56Туризм
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И еще совет: на тропических пляжах лучше не ходить босиком по влажному песку и не загорать без подстилки. Есть риск заражения личинками червяков или глистов, которые через ранки могут проникнуть под кожу и мигрировать по телу.
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