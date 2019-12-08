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Глава Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь республике
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РИА Новости

Глава Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь республике

22:46 08.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЦХИНВАЛ, 8 дек - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на встрече с членами Совета Федерации РФ поблагодарил председателя Совфеда Валентину Матвиенко за многолетнюю помощь республике, сообщает в воскресенье пресс-служба Бибилова.
"Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие во встрече членов Совета Федерации РФ с главой Северной Осетии-Алании. Бибилов передал слова благодарности председателю Совфеда Валентине Матвиенко, которая, по его словам, на протяжении долгих лет занимается вопросами республики и полностью владеет ситуацией по Южной Осетии", - говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили вопросы развития социальной и экономической сферы в Северной и Южной Осетии. Бибилов обратился к сенаторам с просьбой подключиться к решению проблемы ввоза транспортных средств из Южной Осетии в Россию.
"Этот вопрос обсуждается уже практически на всех уровнях, но я думаю, что если мы совместно подойдем к нему, он должен решиться. Сегодня между Россией и Южной Осетией подписан договор о союзничестве и интеграции. С учетом этого договора, я думаю, что на уровне Совета Федерации было бы полезно рассмотреть вопрос пересечения транспорта тех граждан Южной Осетии, которые постоянно проживают в России, в частности, в Северной Осетии", – подчеркнул президент.
Сенаторы пообещали обсудить вопрос в Совете Федерации.
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
10 ноября, 17:44
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Анатолий БибиловВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЮжная ОсетияРоссияПолитика
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