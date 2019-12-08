Глава Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь республике

"Этот вопрос обсуждается уже практически на всех уровнях, но я думаю, что если мы совместно подойдем к нему, он должен решиться. Сегодня между Россией и Южной Осетией подписан договор о союзничестве и интеграции. С учетом этого договора, я думаю, что на уровне Совета Федерации было бы полезно рассмотреть вопрос пересечения транспорта тех граждан Южной Осетии, которые постоянно проживают в России, в частности, в Северной Осетии", – подчеркнул президент.