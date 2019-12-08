Глава Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь республике

ЦХИНВАЛ, 8 дек - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на встрече с членами Совета Федерации РФ поблагодарил председателя Совфеда Валентину Матвиенко за многолетнюю помощь республике, сообщает в воскресенье пресс-служба Бибилова.
"Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие во встрече членов Совета Федерации РФ с главой Северной Осетии-Алании. Бибилов передал слова благодарности председателю Совфеда Валентине Матвиенко, которая, по его словам, на протяжении долгих лет занимается вопросами республики и полностью владеет ситуацией по Южной Осетии", - говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили вопросы развития социальной и экономической сферы в Северной и Южной Осетии. Бибилов обратился к сенаторам с просьбой подключиться к решению проблемы ввоза транспортных средств из Южной Осетии в Россию.
"Этот вопрос обсуждается уже практически на всех уровнях, но я думаю, что если мы совместно подойдем к нему, он должен решиться. Сегодня между Россией и Южной Осетией подписан договор о союзничестве и интеграции. С учетом этого договора, я думаю, что на уровне Совета Федерации было бы полезно рассмотреть вопрос пересечения транспорта тех граждан Южной Осетии, которые постоянно проживают в России, в частности, в Северной Осетии", – подчеркнул президент.
Сенаторы пообещали обсудить вопрос в Совете Федерации.