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Акция украинской оппозиции переместилась к офису Зеленского
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РИА Новости

Акция украинской оппозиции переместилась к офису Зеленского

21:42 08.12.2019 (обновлено: 22:14 08.12.2019)
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyМассовый митинг под названием "Красные линии для ZE" приуроченный к саммиту Нормандской четверки проходит на Майдане независимости в Киеве. 8 декабря 2019
Массовый митинг под названием Красные линии для ZE приуроченный к саммиту Нормандской четверки проходит на Майдане независимости в Киеве. 8 декабря 2019
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковой в Киеве началась акция "Дозор на Банковой".
Ранее в воскресенье акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" прошла на Майдане Независимости в центре Киева. Участники, которых, по данным организаторов, собралось несколько тысяч, назвали "красными линиями" для президента унитарность Украины, европейский и евроатлантический курс.
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Очередная акция также приурочена к "нормандскому саммиту". Организаторы и участники хотят предупредить украинские власти о недопустимости "капитулянтских решений". Люди планируют провести возле офиса президента всю ночь. Перед акцией активисты попытались установить сцену, но этому помешала нацгвардия.
Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, который принимает участие в акции, призвал к разрыву дипломатических отношений и прекращению любой торговли с Россией. Трансляцию ведет телеканал "Прямой".
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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