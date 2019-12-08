Акция украинской оппозиции переместилась к офису Зеленского

Очередная акция также приурочена к "нормандскому саммиту". Организаторы и участники хотят предупредить украинские власти о недопустимости "капитулянтских решений". Люди планируют провести возле офиса президента всю ночь. Перед акцией активисты попытались установить сцену, но этому помешала нацгвардия.