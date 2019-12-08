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Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
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РИА Новости

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

21:38 08.12.2019 (обновлено: 00:44 09.12.2019)
539053
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонеты на линии упаковки
Монеты на линии упаковки
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
По словам эксперта, находка жителя Северной столицы на самом деле "ничего из себя не представляет". Брак в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов не настолько редкий изъян, как считает продавец, отметил собеседник телеканала.
© АвитоМонета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито"
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
© Авито
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито"
"Обычно оценивают так: все, что до 90 градусов, оценивается как "рубль — градус". То есть цена ей сто рублей, на любителя, может, 200 дадут. <…> Иногда разворот ценен, когда он 180 градусов", — пояснил нумизмат.
Шукуров добавил, что заявленная стоимость может быть применима лишь к монетам времен царской России, но не к деньгам, изготовленным в XXI веке. Если петербуржцу повезет, то "в рыночный день" за его находку дадут максимум 1000 рублей.
"Мужчина решил хайпануть любым доступным для него способом", — заключил коллекционер.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что житель Петербурга выставил на продажу на сервисе бесплатных объявлений монету 2016 года номиналом два рубля, запросив за нее миллиард. Как заявил владелец находки, такая стоимость обоснована "редким браком" — поворот аверса к реверсу составляет 90 градусов. Он также рассматривает возможность обмена монеты.
Десятирублевые монеты
14 июля 2018, 08:00
Мелочь, а приятно. Сколько можно выручить за редкие монеты России
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Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Мужик, держись, они цену сбивают, чтобы потом по дешевке купить)))
8 декабря, 23:36
АААлибаба Алибабаевич
2112042008
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