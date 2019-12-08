Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

По словам эксперта, находка жителя Северной столицы на самом деле "ничего из себя не представляет". Брак в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов не настолько редкий изъян, как считает продавец, отметил собеседник телеканала.

© Авито Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" © Авито Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито"

"Обычно оценивают так: все, что до 90 градусов, оценивается как "рубль — градус". То есть цена ей сто рублей, на любителя, может, 200 дадут. <…> Иногда разворот ценен, когда он 180 градусов", — пояснил нумизмат.

Шукуров добавил, что заявленная стоимость может быть применима лишь к монетам времен царской России, но не к деньгам, изготовленным в XXI веке. Если петербуржцу повезет, то "в рыночный день" за его находку дадут максимум 1000 рублей.

"Мужчина решил хайпануть любым доступным для него способом", — заключил коллекционер.