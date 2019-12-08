В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков

ОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня.
"С начала текущих суток противник три раза обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольной ДНР Горловке, выпустив по ней 10 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и три гранаты. Кроме того обстрелу из гранатометов подвергся поселок Александровка на западе Донецка.