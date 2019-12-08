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В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
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РИА Новости

В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков

20:19 08.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня.
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"С начала текущих суток противник три раза обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольной ДНР Горловке, выпустив по ней 10 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и три гранаты. Кроме того обстрелу из гранатометов подвергся поселок Александровка на западе Донецка.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГорловкаДонецк (Донецкая область)В мире
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