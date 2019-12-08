В сгоревшем одесском колледже не было пожарной сигнализации

© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Пожарная сигнализация отсутствовала в Пожарная сигнализация отсутствовала в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, сообщил на брифинге в воскресенье глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин.

В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар . Ранее сообщалось о десяти погибших. Личности четверых из них были установлены при опознании, погибшими оказались две сотрудницы колледжа, а также студент и студентка. В субботу в больнице скончался пожарный, принимавший участие в тушении. По состоянию на воскресенье пострадали 30 человек, из них 9 остаются в больницах.

Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. В субботу президент объявил 8 декабря днем национального траура.

"После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было", - заявил глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин, трансляцию вел телеканал "Прямой"

Заместитель генпрокурора Виктор Трепак заверил, что в данный момент ведется расследование причин пожара.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что с коллегами будет обращаться в офис президента по поводу предоставления статуса "Героя Украины" погибшему спасателю, а также преподавательнице, которая вывела из здания несколько групп, при это сама погибла.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что от выполнения обязанностей отстранен глава Госслужбы по ЧС области Виктор Федорчак. "Сейчас он отстранен, решение об увольнении принимает не премьер-министр, но я поручил соответствующее кадровое решение принять", - заявил Гончарук.

Он добавил, что поручил МВД в течение месяца выявить слабые места в ликвидации чрезвычайных ситуаций и исправить ситуацию.