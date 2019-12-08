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В сгоревшем одесском колледже не было пожарной сигнализации
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РИА Новости

В сгоревшем одесском колледже не было пожарной сигнализации

17:40 08.12.2019 (обновлено: 19:57 08.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Пожарная сигнализация отсутствовала в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, сообщил на брифинге в воскресенье глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о десяти погибших. Личности четверых из них были установлены при опознании, погибшими оказались две сотрудницы колледжа, а также студент и студентка. В субботу в больнице скончался пожарный, принимавший участие в тушении. По состоянию на воскресенье пострадали 30 человек, из них 9 остаются в больницах.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
15:00
Последняя проверка в сгоревшем одесском колледже была в 2014 году
Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. В субботу президент объявил 8 декабря днем национального траура.
"После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было", - заявил глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Заместитель генпрокурора Виктор Трепак заверил, что в данный момент ведется расследование причин пожара.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что с коллегами будет обращаться в офис президента по поводу предоставления статуса "Героя Украины" погибшему спасателю, а также преподавательнице, которая вывела из здания несколько групп, при это сама погибла.
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
6 декабря, 11:09
В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что от выполнения обязанностей отстранен глава Госслужбы по ЧС области Виктор Федорчак. "Сейчас он отстранен, решение об увольнении принимает не премьер-министр, но я поручил соответствующее кадровое решение принять", - заявил Гончарук.
Он добавил, что поручил МВД в течение месяца выявить слабые места в ликвидации чрезвычайных ситуаций и исправить ситуацию.
Позднее Гончарук написал в Telegram, что рекомендовал Федорчаку написать заявление об увольнении по собственному желанию. Кроме того, отстранен его заместитель по профилактике  Михаил Вовк. Премьер также поручил губернатору отстранить руководителя департамента образования Александра Левчака и "принять по нему соответствующие кадровые решения". По его словам, правительственная комиссия по установлению причин пожара начнет работу во вторник.
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Пожар в одесском колледжеСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
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