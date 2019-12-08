В Москве продлили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до полудня понедельника, 9 декабря, из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее до полудня воскресенья, 8 декабря, был объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололедицы и ветра.
"Период предупреждения до 12 часов 9 декабря. Местами гололедица", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозам на сайте Гидрометцентра, днем в понедельник в Москве будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами будет гололедица. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.