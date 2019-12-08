В ЮАР четыре горняка погибли при обвале на золотодобывающей шахте

Инцидент произошел на шахте в пятницу днем. В результате обвала на шахте оказались заблокированы пять человек. В результате спасательной операции одного шахтера удалось спасти. Он был доставлен в местную больницу, сейчас его состояние оценивается как серьезное, но стабильное.