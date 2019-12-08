В ЮАР четыре горняка погибли при обвале на золотодобывающей шахте

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Четыре шахтера погибли в результате обвала, произошедшего из-за сейсмической активности, на золотодобывающей шахте около южноафриканского города Оркни, сообщает местный портал News24.
Инцидент произошел на шахте в пятницу днем. В результате обвала на шахте оказались заблокированы пять человек. В результате спасательной операции одного шахтера удалось спасти. Он был доставлен в местную больницу, сейчас его состояние оценивается как серьезное, но стабильное.
Тела троих погибших спасатели достали в субботу, в ночь на воскресенье на поверхность было поднято тело еще одного шахтера.
По данным министерства полезных ископаемых ЮАР, в прошлом году на шахтах в стране погиб 81 человек.
30 апреля, 19:30В ЮАР около 1800 рабочих оказались заблокированы в шахте