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В ЮАР четыре горняка погибли при обвале на золотодобывающей шахте
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РИА Новости

В ЮАР четыре горняка погибли при обвале на золотодобывающей шахте

17:11 08.12.2019 (обновлено: 17:14 08.12.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Четыре шахтера погибли в результате обвала, произошедшего из-за сейсмической активности, на золотодобывающей шахте около южноафриканского города Оркни, сообщает местный портал News24.
Инцидент произошел на шахте в пятницу днем. В результате обвала на шахте оказались заблокированы пять человек. В результате спасательной операции одного шахтера удалось спасти. Он был доставлен в местную больницу, сейчас его состояние оценивается как серьезное, но стабильное.
Тела троих погибших спасатели достали в субботу, в ночь на воскресенье на поверхность было поднято тело еще одного шахтера.
По данным министерства полезных ископаемых ЮАР, в прошлом году на шахтах в стране погиб 81 человек.
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