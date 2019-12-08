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Религия и мировоззрение
2019-12-08T16:43+0300
https://ria.ru/20191208/1562123282.html
Муфтий: к принятию закона о домашнем насилии надо подходить взвешенно
https://cdn21.img.ria.ru/images/151556/66/1515566698_0:235:2672:1738_1036x0_80_0_0_ead01acb8a7ece007ed5f738be537c12.jpg
РИА Новости

Муфтий: к принятию закона о домашнем насилии надо подходить взвешенно

16:43 08.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Насилие в семье является серьезной проблемой для России, требующей целый комплекс мер для решения, однако к принятию закона о борьбе с ним нужно подходить взвешенно, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Серьезность проблемы заключается и в том, что на сегодняшний день не существует четкого регулирования данного вопроса. В данном случае важно не только принять меры для устранения последствий проблемы, но и максимально минимизировать ее причины, что не всегда возможно сделать в рамках одного закона", - подчеркнул Аляутдинов.
Семейное насилие, по его словам, – это показатель морального упадка общества, "когда люди под воздействием алкоголя или наркотических веществ перестают отдавать отчет в своих действиях", либо находятся под влиянием извне, не имея внутреннего "духовного стержня".
"Следовательно, на первом этапе важно возродить традиционные семейные нормы в рамках школ, институтов, специальных гос. программ, чтобы привить людям понимание того, что значить быть в семье мужем, отцом, женой, матерью. Культура общения в семье должны закладываться с самого детства, нельзя забывать и про национальные особенности", - пояснил муфтий.
Однако к принятию закона о борьбе с домашним насилием религиозный деятель призвал "подходить взвешенно, чтобы он не привел к повышению напряженности внутри семьи". Муфтий сослался на опыт европейских стран, где "подобные законы порой используются в корыстных целях, а некоторые ситуации доходят до абсурда": например, когда родителей лишают родительский прав за элементарное повышение голоса на детей, а один из супругов обвиняет другого в насилии с целью присвоить себе совместно нажитое имущество.
"Человек – это не бесчувственный робот, которой лишен эмоций и переживаний. Человек – это самое возвышенное создание Всевышнего. Есть вопросы, которые нельзя решить исключительно силой закона или карательным мерами. Порой в сердцах людей нужно возрождать то, что изначально было заложено Создателем", - заключил муфтий Москвы.
В конце ноября на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Согласно документу, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поясняла, что его главная цель - "создание эффективной государственной системы профилактики бытового насилия". При этом Матвиенко подчеркивала, что в обществе эта тема воспринимается "неоднозначно". По ее словам, разработчики будут "стараться найти баланс, который нашел бы эффективные меры борьбы с этим злом (домашним насилием) и при этом не допускал бы вмешательства в дела семьи, перегибов здесь".
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал назвал опасными тенденции в законодательстве, которые предполагают вторжение в семейную жизнь извне, когда "некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-то добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваРоссияОбщество
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