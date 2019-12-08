Муфтий: к принятию закона о домашнем насилии надо подходить взвешенно

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Насилие в семье является серьезной проблемой для России, требующей целый комплекс мер для решения, однако к принятию закона о борьбе с ним нужно подходить взвешенно, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Серьезность проблемы заключается и в том, что на сегодняшний день не существует четкого регулирования данного вопроса. В данном случае важно не только принять меры для устранения последствий проблемы, но и максимально минимизировать ее причины, что не всегда возможно сделать в рамках одного закона", - подчеркнул Аляутдинов.

Семейное насилие, по его словам, – это показатель морального упадка общества, "когда люди под воздействием алкоголя или наркотических веществ перестают отдавать отчет в своих действиях", либо находятся под влиянием извне, не имея внутреннего "духовного стержня".

"Следовательно, на первом этапе важно возродить традиционные семейные нормы в рамках школ, институтов, специальных гос. программ, чтобы привить людям понимание того, что значить быть в семье мужем, отцом, женой, матерью. Культура общения в семье должны закладываться с самого детства, нельзя забывать и про национальные особенности", - пояснил муфтий.

Однако к принятию закона о борьбе с домашним насилием религиозный деятель призвал "подходить взвешенно, чтобы он не привел к повышению напряженности внутри семьи". Муфтий сослался на опыт европейских стран, где "подобные законы порой используются в корыстных целях, а некоторые ситуации доходят до абсурда": например, когда родителей лишают родительский прав за элементарное повышение голоса на детей, а один из супругов обвиняет другого в насилии с целью присвоить себе совместно нажитое имущество.

"Человек – это не бесчувственный робот, которой лишен эмоций и переживаний. Человек – это самое возвышенное создание Всевышнего. Есть вопросы, которые нельзя решить исключительно силой закона или карательным мерами. Порой в сердцах людей нужно возрождать то, что изначально было заложено Создателем", - заключил муфтий Москвы.

В конце ноября на сайте Совфеда был опубликован законопроект , подготовленный сенаторами и депутатами. Согласно документу, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поясняла, что его главная цель - "создание эффективной государственной системы профилактики бытового насилия". При этом Матвиенко подчеркивала, что в обществе эта тема воспринимается "неоднозначно". По ее словам, разработчики будут "стараться найти баланс, который нашел бы эффективные меры борьбы с этим злом (домашним насилием) и при этом не допускал бы вмешательства в дела семьи, перегибов здесь".