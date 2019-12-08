В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России

Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019

© AP Photo / Sergei Grits Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019

МИНСК, 8 дек — РИА Новости. В Минске прошла акция оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией, передает корреспондент РИА Новости. прошла акция оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией, передает корреспондент РИА Новости.

Митингующие собрались на Октябрьской площади и колонной прошлись по улицам города к российскому посольству. За шествием наблюдали милиционеры, а сотрудники ОМОНа живой цепью огородили здание дипмиссии.

Протестующие остановились в сквере напротив и хором скандировали: "Нет интеграции с Россией, да независимости Белоруссии". Участники акции держали в руках традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги и плакаты с призывами остановить интеграцию.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию. По словам организаторов, в документе содержится протест против углубления интеграции, отказ от признания документов, которые могут подписать власти, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.

После митинга в сквере часть протестующих направилась колонной в обратном направлении, некоторые решили покинуть акцию. Мероприятие завершилось без задержаний.

Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям раскритиковал заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, пойдя на интеграцию с Россией. Президент подчеркнул, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента.

Договор об интеграции

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.

Этим летом стороны решили разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

В субботу, 7 декабря, состоялись переговоры Путина и Лукашенко в Сочи, которые продлились пять часов.

Перед встречей Путин выразил надежду на то, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от этого заметные преимущества. Лукашенко отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. В первую очередь, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.