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В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России
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РИА Новости

В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России

16:03 08.12.2019 (обновлено: 18:16 08.12.2019)
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© AP Photo / Sergei GritsПротестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 8 дек — РИА Новости. В Минске прошла акция оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие собрались на Октябрьской площади и колонной прошлись по улицам города к российскому посольству. За шествием наблюдали милиционеры, а сотрудники ОМОНа живой цепью огородили здание дипмиссии.
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Протестующие остановились в сквере напротив и хором скандировали: "Нет интеграции с Россией, да независимости Белоруссии". Участники акции держали в руках традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги и плакаты с призывами остановить интеграцию.
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию. По словам организаторов, в документе содержится протест против углубления интеграции, отказ от признания документов, которые могут подписать власти, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.
После митинга в сквере часть протестующих направилась колонной в обратном направлении, некоторые решили покинуть акцию. Мероприятие завершилось без задержаний.
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям раскритиковал заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, пойдя на интеграцию с Россией. Президент подчеркнул, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:34Союзное государство
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Договор об интеграции

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.
Этим летом стороны решили разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
В субботу, 7 декабря, состоялись переговоры Путина и Лукашенко в Сочи, которые продлились пять часов.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
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Перед встречей Путин выразил надежду на то, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от этого заметные преимущества. Лукашенко отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. В первую очередь, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.
По итогам переговоров глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что стороны достигли прогресса по целому ряду направлений, в том числе по сельскому хозяйству, сфере связи, таможне, регулированию нефтяного рынка. Он добавил, что уже с понедельника Москва и Минск начнут детальную проработку указаний, полученных на встрече президентов, по дорожным картам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
01:32Союзное государство
Союзное государство России и Белоруссии
1735491019244
Обсудить 86
Союзное государствоМинскБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Подтереться этой "резолюцией", или просто наплевать и забыть.
8 декабря, 16:14
Владимир Ф. Быченков
1275231094
Вот оно истинное отношение к белорусам.
8 декабря, 16:23
mmushmulyan
65124292
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