В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России

МИНСК, 8 дек — РИА Новости. В Минске прошла акция оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие собрались на Октябрьской площади и колонной прошлись по улицам города к российскому посольству. За шествием наблюдали милиционеры, а сотрудники ОМОНа живой цепью огородили здание дипмиссии.
Протестующие остановились в сквере напротив и хором скандировали: "Нет интеграции с Россией, да независимости Белоруссии". Участники акции держали в руках традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги и плакаты с призывами остановить интеграцию.
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию. По словам организаторов, в документе содержится протест против углубления интеграции, отказ от признания документов, которые могут подписать власти, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.
После митинга в сквере часть протестующих направилась колонной в обратном направлении, некоторые решили покинуть акцию. Мероприятие завершилось без задержаний.
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям раскритиковал заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, пойдя на интеграцию с Россией. Президент подчеркнул, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента.
Договор об интеграции
Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.
Этим летом стороны решили разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
В субботу, 7 декабря, состоялись переговоры Путина и Лукашенко в Сочи, которые продлились пять часов.
Перед встречей Путин выразил надежду на то, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от этого заметные преимущества. Лукашенко отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. В первую очередь, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.
По итогам переговоров глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что стороны достигли прогресса по целому ряду направлений, в том числе по сельскому хозяйству, сфере связи, таможне, регулированию нефтяного рынка. Он добавил, что уже с понедельника Москва и Минск начнут детальную проработку указаний, полученных на встрече президентов, по дорожным картам.