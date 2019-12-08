Последняя проверка в сгоревшем одесском колледже была в 2014 году

В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже

В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже

"Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась пять лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это совершенно недопустимо!" - написал премьер в Telegram.