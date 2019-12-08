Последняя проверка в сгоревшем одесском колледже была в 2014 году

КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Последняя проверка в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел пожар, проводилась в июне 2014 года, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, прибывший в Одессу.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о десяти погибших. Личности четверых из них были установлены при опознании, погибшими оказались две сотрудницы колледжа и студент и студентка. Также в субботу в больнице скончался пожарный, принимавший участие в тушении. По состоянию на воскресенье пострадали 30 человек, из них 9 остаются в больницах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. Президент объявил 8 декабря днем национального траура. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу создал комиссию по расследованию причин пожара и поручил доложить о результатах до 20 декабря.
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"Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась пять лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это совершенно недопустимо!" - написал премьер в Telegram.
По его словам, правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детсадов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры до 10 января 2020 года.
Премьер добавил, что пропавшими без вести остаются восемь человек, спасатели не прекращают поиски.