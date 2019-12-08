Шойгу рассказал о деградации отношений России и НАТО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 дек - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству со странами НАТО, однако с каждым годом отношения деградируют, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе... Нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по реализации (соглашений) еще дальше. К сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует. С нашей стороны все двери открыты, мы готовы к такому сотрудничеству", - сказал Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".