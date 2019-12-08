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2019-12-08T18:16+0300
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Шойгу рассказал о деградации отношений России и НАТО
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РИА Новости

Шойгу рассказал о деградации отношений России и НАТО

14:26 08.12.2019 (обновлено: 18:16 08.12.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 дек - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству со странами НАТО, однако с каждым годом отношения деградируют, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе... Нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по реализации (соглашений) еще дальше. К сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует. С нашей стороны все двери открыты, мы готовы к такому сотрудничеству", - сказал Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Между прочим
Россия поможет преобразовать и усилить НАТО, если вступит в альянс
6 декабря, 19:04
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НАТОСергей ШойгуРоссияСШАВ мире
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