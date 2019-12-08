Глава Псковской области объявил 31 декабря выходным для госслужащих

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.

"Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к наступающему новому 2020 году", - написал Ведерников на своей странице в Instagram

Согласно документу, 31 декабря в 2019 году станет выходным днем для лиц, занимающих государственные должности в администрации Псковской области, других работников госорганов области, а также для работников предприятий и учреждений, находящихся в собственности региона. Также рекомендовано органам местного самоуправления перенести выходной день с 28 декабря на 31 декабря.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.