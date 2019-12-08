Басков прокомментировал выступление Ротару в России

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Выступление Выступление Софии Ротару на фестивале "Песня года" перед российскими зрителями было успешным, они оказали певице горячий прием, несмотря на ранее возникшие недоразумения, сообщил РИА Новости народный артист РФ Николай Басков

Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В этом году певица решила вернуться в Россию и выступила в субботу на фестивале, несмотря на оживленную дискуссию в соцсетях и медиа по поводу моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.

"Мы созванивались с ней, София Михайловна была очень подавлена реакцией некоторых представителей российской общественности. Я считаю, что нельзя забывать то, что она сделала для нашей эстрады, сколько было концертов, у нее есть свои поклонники, которые ждут ее возвращения на сцену. София Михайловна стала заложницей тех непростых обстоятельств, что сложились между двумя странами", - сказал Басков.

Он отметил, что, на его взгляд, не стоит перечеркивать прошлое и нужно помнить о том, что культурные связи сильнее политических недоразумений.