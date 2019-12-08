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Культура
2019-12-08T13:55+0300
https://ria.ru/20191208/1562119519.html
Басков прокомментировал выступление Ротару в России
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РИА Новости

Басков прокомментировал выступление Ротару в России

13:55 08.12.2019
16629
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певица София Ротару. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Выступление Софии Ротару на фестивале "Песня года" перед российскими зрителями было успешным, они оказали певице горячий прием, несмотря на ранее возникшие недоразумения, сообщил РИА Новости народный артист РФ Николай Басков.
Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В этом году певица решила вернуться в Россию и выступила в субботу на фестивале, несмотря на оживленную дискуссию в соцсетях и медиа по поводу моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.
Певица София Ротару
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"Я очень по вам скучала": Ротару выступила на фестивале "Песня года"
"Мы созванивались с ней, София Михайловна была очень подавлена реакцией некоторых представителей российской общественности. Я считаю, что нельзя забывать то, что она сделала для нашей эстрады, сколько было концертов, у нее есть свои поклонники, которые ждут ее возвращения на сцену. София Михайловна стала заложницей тех непростых обстоятельств, что сложились между двумя странами", - сказал Басков.
Он отметил, что, на его взгляд, не стоит перечеркивать прошлое и нужно помнить о том, что культурные связи сильнее политических недоразумений.
"Ярким примером чего является то, что София Михайловна вчера выступила перед российскими зрителями, прием публики был невероятно горячим, человека искупали в любви, подарили сотни цветов! Люди как любили, любят, так и будут любить, невзирая на какие-то недоразумения", - заключил Басков.
Певица София Ротару
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Обсудить 6
КультураНиколай БасковРоссияСофия РотаруУкраина
Популярные комментарии
Ротацию надо сделать. Отправить Баскова к древним украм. Пусть споёт.
8 декабря, 14:25
vvab6
3250001
Украйнская диаспора велика в России, так же и в правительстве есть украинцы. Так что в чёс по стране смело!
8 декабря, 14:49
llaitman
210127
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