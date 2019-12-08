Гончарук сообщил, чего будет добиваться Зеленский на встрече в Париже

КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" будет добиваться полного прекращения огня на Донбассе, сообщил в воскресенье премьер Украины Алексей Гончарук

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

"В понедельник Президент Владимир Зеленский на переговорах в "нормандском формате" в Париже добиваться полного прекращения огня и достижения мира в Украине. Сам факт этой встречи - уже непростое достижение. Переговоры - очень сложные. Украина хочет мира на своей земле именно на своих условиях", - написал Гончарук в Facebook.

По его словам, в основе позиции - суверенитет Украины, полный контроль над границей и "выборы по украинскому законодательству только после полной деоккупации".