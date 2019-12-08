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Гончарук сообщил, чего будет добиваться Зеленский на встрече в Париже
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РИА Новости

Гончарук сообщил, чего будет добиваться Зеленский на встрече в Париже

13:15 08.12.2019
3472
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" будет добиваться полного прекращения огня на Донбассе, сообщил в воскресенье премьер Украины Алексей Гончарук.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:05
Зеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в "нормандском формате"
"В понедельник Президент Владимир Зеленский на переговорах в "нормандском формате" в Париже добиваться полного прекращения огня и достижения мира в Украине. Сам факт этой встречи - уже непростое достижение. Переговоры - очень сложные. Украина хочет мира на своей земле именно на своих условиях", - написал Гончарук в Facebook.
По его словам, в основе позиции - суверенитет Украины, полный контроль над границей и "выборы по украинскому законодательству только после полной деоккупации".
"Прекращение огня. Деоккупация. Возвращение людей и территорий. Именно таким мы видим наступления мира в Украине. Поддержим нашего президента!" - написал премьер.
Париж
12:11
"Нормандская четверка" готовится к встрече в Париже
04330037
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Алексей Гончарук"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
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